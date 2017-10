Neuf policiers, sapeurs-pompiers et gendarmes de la Vienne félicités pour leur courage

Isabelle Dilhac, préfète de la Vienne, a remis hier des médailles et des lettres de félicitations à neuf sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers du département. Ils sont récompensés pour leur courage et leur dévouement lors d'interventions sur le terrain.

Une cérémonie était organisée hier à la préfecture de la Vienne pour récompenser neuf policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers pour leurs actes de courage et de dévouement. La préfète, Isabelle Dilhac a remis 2 médailles d'argent, 5 médailles de bronze et 2 lettres de félicitations à ces neuf agents des forces de sécurité intérieure et de secours.

Le maréchal des logis-chef Guillaume Gransagne est récompensé pour son action lors d'un vol, Stéphanie Nivau, opératrice au centre de traitement d'alerte des sapeurs-pompiers de la Vienne est félicitée pour son aide, par téléphone, pour sauver une jeune femme victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Et parmi les autres personnes félicitées, il y a Angélique Bégouin, Emmanuelle Giraud et Thierry Dubois. Ces trois gardiens de la paix ont sauvé deux personnes le 27 juillet dernier à Châtellerault.

"On ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire, même si sur le moment, on ne sait pas si ce que l'on fait c'est bien" - Emmanuelle Giraud, gardien de la paix de Châtellerault

Il est environ 4 heures du matin quand les secours sont appelés par un passant qui voit de la fumée sortir d'une maison. Les trois gardiens de la paix se rendent rapidement sur les lieux. "Quand on est arrivés sur place, on a entendu un chien qui jappait à l'étage, ce qui nous a laissé supposer qu'il y avait des habitants à l'intérieur", se souvient Angélique Bégouin. Les policiers aperçoivent des flammes au niveau de la gazinière et se rendent compte que la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Ils décident donc d'entrer. Ensuite, tout s'enchaîne très vite.

"On ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire, même si sur le moment, on ne sait pas si ce que l'on fait c'est bien", raconte Emmanuelle Giraud. Avec ses collègues, ils coupent le gaz, jettent la casserole en feu à l'extérieur, éteignent les flammes avec l'extincteur de leur véhicule et parcourent les pièces de la maison, une à une, dans la fumée.

Ils découvrent un papa et dans une chambre, juste au-dessus de la cuisine, sa fille, endormie dans son lit. La petite est paniquée mais indemne. "On les a vite sortis de l'habitation et on a pu arrêter l'incendie et aérer la maison en attendant que les pompiers arrivent", explique Angélique Bégouin.

"La plus grosse récompense, c'est quand la petite puce est venue nous faire un bisou à l'hôpital et nous dire merci" - Angélique Bégouin, gardien de la paix de Châtellerault

Leur réactivité et leurs gestes ont permis de sauvé un papa et sa petite fille. Mais Emmanuelle Giraud l'assure, ils n'ont fait "que leur métier".

Pour ces gestes, les trois gardiens de la paix sont récompensés par des médailles d'argent et de bronze. Mais pour Angélique Bégouin et ses collègues, l'essentiel est ailleurs : "La plus grosse récompense, c'est quand la petite puce est venue nous faire un bisou à l'hôpital et nous dire merci."

Un père et son fils sapeurs-pompiers félicités

Les félicitations se vivaient aussi en famille hier puisqu'un père et son fils ont été récompensés. Jean-Claude et Jonathan Fleurquin, sapeurs-pompiers de Moncontour ont reçu une médaille de bronze. Ils sont tous les deux intervenus le 25 novembre 2016 pour sauver un homme de la noyade. "Recevoir cette médaille avec mon père, c'est une fierté", souligne Jonathan.