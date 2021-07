Neuf visons d'Europe sont nés au parc Zoodyssée dans la forêt de Chizé (Deux-Sèvres). "C'est le mammifère le plus menacé d’Europe et compte parmi les plus menacés du monde. Il ne subsiste à l’état sauvage que dans six pays dont la France. C’est pourquoi l’élevage de Zoodyssée s’inscrit dans un programme européen de reproduction de cette espèce. La reproduction du vison d’Europe en captivité est un art délicat, les mâles et les femelles n'acceptent de se rencontrer qu’en période de chaleurs de la femelle soit quelques jours par an", explique la direction du parc zoologique dans un communiqué.

Les premiers examens confirment la bonne santé des petits. Ces jeunes visons nés en captivité seront à terme réintroduits dans la nature. Seuls 250 vivent à l'état sauvage en France. L'objectif est de renforcer cette population.

Cette espèce est donc aussi menacée que le gorille et le rhinocéros noir, plus que le panda géant. "La responsabilité de la France pour sa sauvegarde est donc immense", conclut la direction de Zoodyssée.