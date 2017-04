Neuillé-le-lierre : Belle mobilisation pour une famille nombreuse

Suite à l'incendie de leur maison il y a presque deux ans, un couple noviliacien avait tout perdu. Mais c'est sans compter sur la mobilisation d'un grand nombre d'habitants de ce village de 840 habitants. Grâce à cela, ils sont de retour dans leur maison depuis jeudi.

L'incendie n'avait rien laissé. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2015, la maison de Denis et Vanessa est prise par les flammes. Vêtements, meubles, vaisselle, tout est emporté. Immédiatement, la mairie leur trouve un logement libre dans le village. Tout aussi immédiatement, les villageois décident d'aider.

De nombreux dons

Dans une salle de la mairie, tout le monde vient déposer de quoi les aider : "Il y avait des vêtements pour les enfants, des meubles, de la vaisselle... Et même trop de choses pour qu'on puisse tout prendre.", se souvient Vanessa. Une mobilisation qui fait figure de jamais vu : "Je ne pensais pas que les gens seraient aussi gentils, qu'on puisse autant se mobiliser pour nous.", déclare quant à lui Denis.

Un mariage pour une nouvelle vie

Le couple a récupéré ce jeudi les clés de la maison. Il reste quelques travaux à faire, mais tout devrait être fini début mai : "Et ça c'est grâce à tous les gens qui nous ont aidé. Je ne pensais pas qu'une telle solidarité existait encore. On va désormais commencer une nouvelle vie". Et cette nouvelle vie peut commencer avec le sourire : le couple se marie la semaine prochaine.