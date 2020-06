Neuilly-Plaisance : le centre-ville devient piéton comme à la braderie pour soutenir les commerçants locaux

La troisième phase du déconfinement se prépare. Elle débutera le 22 juin prochain, mais on en connaîtra les règles dès ce dimanche soir, après l'allocution solennelle d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'exprime à 18h, un mois après sa dernière prise de parole sur la crise du coronavirus. Il devrait notamment annoncer certains assouplissements : de nouvelles règles à l'école, la fin des rassemblements limités à dix personnes, ou encore la réouverture des restaurants en Île-de-France.

Des annonces très attendues des commerçants franciliens, déjà durement touchés pendant le confinement, et qui ont vu leur activité reprendre moins vite que dans les autres régions de France, épidémie oblige. Pour les soutenir les initiatives se multiplient, comme à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) où la municipalité piétonnise l'une des rues principales du centre-ville pour permettre aux commerçants du coin d'installer gratuitement leur stand.

Du café au boucher en passant par les artisans d'art et l'apiculteur, l'objectif est de faire profiter un maximum de commerçants locaux lors de cette opération. © Radio France - Winny Claret

Une opération qui a attiré Caroline et sa famille. À peine engagés dans la petite rue piétonne, ils s'arrêtent déjà au stand de l'apiculteur. Et repartent avec un gros pot de miel, "Du miel d'acacias, précise la maman. Il est fait par un récoltant qui est de Neuilly-Plaisance. C'est bien, ça fait travailler le commerce local donc on est contents". Au stand de vêtements, Jocelyne et Gisèle retrouvent le plaisir du shopping entre copines, "C'est très agréable, ça change des boutiques et des centres commerciaux !"

Les habitants veulent soutenir les petits commerçants

Laure, la créatrice, a préféré les tréteaux et la tonnelle. Une ambiance braderie, qui met tout le monde de bonne humeur. "Difficile de voir le sourire avec le masque mais ma foi oui, s'amuse-t-elle. Il fait beau, les gens sont de sortie, la rue est piétonne donc c'est top." Selon la mairie, les commerçants de Neuilly-Plaisance ont perdu en moyenne près de 80% de leur chiffre d'affaires pendant le confinement, alors l'opération est bienvenue "C'est pas évident du jour au lendemain d'avoir à changer son fusil d'épaule, confie Laure. Mais c'est bien d'avoir de belles initiatives comme celle-là. Allez hop ! On a une nouvelle idée, on change, on s'adapte."

L'opération "Votre centre-ville s'anime", chaque samedi de 10h à 20h avenue Foch à Neuilly-Plaisance. La mairie piétonnisera le centre-ville au moins jusqu'à fin juin.