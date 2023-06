Neuilly-Plaisance: les locataires des Renouillères en colère contre Batigère

"Batigère expliquez-vous !" C'est ainsi que débute un communiqué de presse de Christian Demuynck, maire de Neuilly Plaisance, indigné par la façon dont dont sont traités certains de ses concitoyens. Les locataires de la résidence des Renouillères de Neuilly-Plaisance se trouvent confrontés à une hausse soudaine de leur loyer. En cause, l'augmentation du coût de l'énergie qui se répercuterait sur les charges locatives, selon Batigère, bailleur social de la résidence.

ⓘ Publicité

Un argument qui ne tient pas la route selon le maire, puisqu'"il y a eu une réhabilitation récente et il était prévu que l'économie de chauffage réalisée permettrait aux locataires de payer la réhabilitation. Les augmentations de loyers sont considérables alors qu'il semblerait que ces travaux aient permis de diminuer de 23% la moyenne de consommation. Avant tout, il faut voir si c'est vrai ou pas, comment on va gérer cela, s'il y a une possibilité de coup de pouce, et à quelle sauce les locataires vont être mangés pour que nous puissions les accompagner."

La colère des locataires

Les locataires de la résidence sont en colère. C'est le cas d'Emilie Bendaoud, dont le loyer va augmenter entre 50 et 100 euros fin juillet. Elle explique que "sans les charges, qui sont de l'ordre de 300 euros, on arrive déjà à un loyer de 550 euros par mois. Je suis très en colère car je pense à ma famille, à comment payer mon loyer. Rien n'est justifié dans cette augmentation soudaine."

Maria Dias est présidente de l'Amicale de Locataires et d'Initiatives Solidaires (ALIS). Elle est la seule à avoir été prévenue du fait de son statut. Elle explique s'être sentie piégée car "Batigère savait que les gens allaient venir vers nous pour avoir des explications. Mais nous allons être pris sur le fait. On va recevoir une information et l'augmentation en même temps. La réhabilitation énergétique du bâtiment a été réalisée pendant deux ans et le bailleur nous a donné sa parole que la consommation allait baisser puisqu'on allait être aux normes. Et finalement, on va plutôt avoir une augmentation par rapport à l'inflation et à ce qui se passe en Ukraine, notamment."

Pas de hausse surprise selon le bailleur social

De son côté Batigère réfute tout coup de force. Le bailleur social n'a pas l'intention de revenir en arrière. Simon Duchemin, directeur de la relation clients Batigère Île-de-France, affirme que "depuis 2022, il y a une hausse du prix de l'énergie, et notamment du prix du gaz. On a été contraints par l'arrivée à son terme de notre marché du gaz, de le renouveler pour 2023. Le renouvellement de ce contrat s'est fait à un moment critique du coût de l'énergie car le contexte de la guerre en Ukraine a fait que les prix ont explosé. Le prix du gaz ayant très fortement augmenté, ça peut expliquer la hausse et l'ajustement des provisions pour charge de nos locataires, afin d'anticiper cette évolution des prix du gaz."

Simon Duchemin affirme que Batigère va "prendre contact au téléphone avec les locataires concernés par les plus fortes hausses pour les en informer car on ne souhaite pas que les locataires reçoivent un simple courrier d'information. On souhaite aller vers les locataires pour leur expliquer." Sauf que du côté de la mairie, on déplore le manque de communication de Batigère. "Je ne sais pas si c'est évitable car je n'ai pas d'info", précise Christian Demuynck, le maire de Neuilly-Plaisance, tout en ajoutant savoir "seulement que ces hausses sont apparemment dues à l'augmentation du coût des fluides."

"Je reproche à Batigère de faire ça tranquillement dans son coin", Christian Demuynck, maire de Neuilly-Plaisance

Selon l'élu, "l'augmentation est prévue fin juillet. Les gens ne doivent pas se retrouver à payer des sommes considérables. Je reproche à Batigère de faire ça tranquillement dans son coin. J'attends tout de même la réponse, je vais voir ce qu'ils vont nous dire. A vrai dire, j'espère qu'il y aura une réponse." Christian Demuynck a "saisi la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein", en espérant que le gouvernement pourra intervenir sur cette hausse. Il conclut en affirmant vouloir "rassurer les gens et leur dire à quoi ils ont droit."

Batigère affirme vouloir prendre rendez-vous avec la mairie prochainement et installer un kiosque à partir du 6 juillet au sein de la résidence pour expliquer cette hausse. Pour la mairie, si cette permanence est organisée, le moment est très mal choisi car "ce sont les vacances et certaines personnes ne seront pas là. Il faut que chacun puisse s'organiser."

Christian Demuynck a envoyé une lettre à Batigère le 8 juin pour demander davantage d'informations sur cette hausse soudaine. Il a reçu une réponse ce lundi qu'il juge inacceptable, "évasive, générale, et manque de solutions concrètes et durables".