Neuilly-sur-Marne : le maire invite le gendarme des télécoms à constater les problèmes de connexion internet

Quartier Maison blanche à Neuilly-sur-Marne (93). L'immeuble est tout neuf, ses premiers habitants n'y vivent que depuis quelques mois. Pourtant, au rez-de-chaussée, le PM (point de mutualisation), c'est-à-dire l'armoire qui abrite l'ensemble des branchements à la fibre du secteur, renferme un fouillis inextricable. Le maire, Zartoshte Bakhtiari, a convié l'Arcep (autorité de régulation du secteur) pour une visite de terrain. Il commente : "On voit des spaghettis entremêlés avec des branchements à la fibre qui sont totalement défaillants et qui posent problème parce qu'ils privent les habitants de connexion internet".

Un peu plus loin, le groupe s'arrête devant une autre armoire, installée directement sur le trottoir. Le local est ouvert aux quatre vents. Face aux problèmes récurrents de connexion, un voisin explique qu'il a fait des repères sur les fils qui le concernent et que lorsqu'internet est coupé chez lui, il vient lui-même se rebrancher, là où il peut : "Pas de pot pour celui que je débranche !" Il n'y a pas que les clients en colère qui perturbent le réseau. La présidente de l'Arcep, Laure de la Raudière, met en cause les opérateurs : "il y a des processus industriels qui ne sont pas maîtrisés, ils ne mettent pas toujours à jour le système d'information, ils ont parfois six à sept rangs de sous-traitance avec des personnes qui interviennent sur le réseau sans avoir reçu la formation nécessaire".

Zartoshte Bakhtiari a invité Laure de la Raudière, présidente de l'Arcep, pour une visite de terrain © Radio France - Sarah Tuchscherer

Chacun se renvoie la balle

Parmi ces opérateurs, il y a XP Fibre, une entreprise filiale du groupe Altice, auquel appartient également SFR, en charge du déploiement et de la maintenance du réseau dans le département de Seine-St-Denis. Son délégué régional, Jean-Claude Brier, estime faire son maximum pour que le service soit de qualité. Il rejette la faute sur les fournisseurs d'accès internet, absents lors de ce rendez-vous : "Aujourd'hui, qui intervient sur le réseau ? ce sont les opérateurs commerciaux, pour raccorder leurs clients, à eux d'être vigilants. En tant qu'opérateur d'infrastructure, je ne viens que pour refaire les choses qui ont été cassées". XP Fibre indique avoir refait la quasi-totalité des armoires fibre de Neuilly-sur-Marne. L'entreprise admet que des difficultés subsistent sur les plus importants de ces PM, ceux qui desservent un millier de clients.

1.500 signalements en moins de deux ans

La mairie de Neuilly-sur-Marne précise pour sa part avoir reçu 1.500 signalements d'habitants depuis l'été 2020. Pour certains, ces problèmes de connexion internet ont eu des effets dramatiques. Anthony Alves a ainsi dû fermer sa société informatique. "En deux ans d'abonnement, j'ai eu cinq mois de connexion. Un jour, on m'a reconnecté. Ca a duré vingt minutes puis de nouveau plus rien, ça a été le record" explique le trentenaire, qui fustige le manque de qualification des techniciens qui interviennent sur le réseau : "certains ne savent même pas souder ! La fibre est une technologie fragile !" Le maire, Zartoshte Bakhtiari reprend : "Internet, ça n'est plus accessoire aujourd'hui. Quand on en est privé, on se retrouve vite désocialisé, déscolarisé, désœuvré".