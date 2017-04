Neuville de Poitou : la pub qui fait le buzz

A Neuville de Poitou, les habitants n'en reviennent pas ! Depuis la fin janvier, le nom de leur commune s'affiche sur toutes les chaînes nationales de TV. La commune rurale du Poitou sert de cadre au lancement de la 4G. Entre agacement et fierté, la pub plutôt décalée fait réagir les Neuvillois.

C'est un sacré coup de pub pour Neuville de Poitou ! Depuis plusieurs semaines, cette commune de la Vienne, s'affiche en grand sur tous les écrans TV, le temps d'une publicité pour une offre de haut-débit d'un opérateur téléphonique.

Il faut être attentif pour voir le nom de la commune s'afficher à l'écran. Sur 1 minute 20 de scénario, l'indication géographique n'apparaît que quelques secondes, en bas, droite : "Neuville de Poitou, 27 janvier 2017".

Un scénario humoristique et décalé

On est à la campagne. Les oiseaux chantent. Une maison isolée dans un grand champ. Une voix off demande "On est où là ?". On comprend qu'il s'agit d'un interview. Apparaît alors un jeune homme qui se présente : "Ici, on est dans mon QG... Viper12xX, c'est mon pseudo." Il explique qu'il est gamer pro, joueur en ligne, se présente comme un champion "imbattable". La voix off lui demande s'il est branché. Silence gêné. "Euh, non. En même temps, on capte rien ici." Même gêne quand la voix off lui demande s'il connaît la Box 4G. Puis, un grand cri. Le rythme s'accélère. On sent que le "gamer" est passé au haut-débit.

Les Neuvillois, entre fierté et agacement

A Neuville de Poitou, tout le monde ou presque a vu la publicité à la télévision.

"Oui, je l'ai vue. j'ai été étonnée, s'exclame une Neuvilloise de 59 ans. C'est super quand même pour un petit patelin comme ça de passer à la télé !" Un peu plus loin, une jeune maman raconte : "C'est mon mari qui l'a vue ce week-end à la télé. Il m'a dit regarde, c'est Neuville de Poitou. c'est chez nous. On était tout fiers !"

Une cliente de la boulangerie explique qu'elle déteste la pub à la télé. Qu'elle la fuit, mais que lorsqu'elle a vu le nom de sa commune à l'écran, elle est restée bouche bée.

Le bouche à oreille a fonctionné

Françoise, elle, est en visite dans sa famille. Cette Neuvilloise vit désormais dans le Tarn et Garonne, mais quand sa fille lui a dit qu'on "parlait de Neuville à la télé". Elle est allée chercher la publicité en question sur internet pour la montrer à tous ses proches et l'envoyer à toute la famille. "J'étais contente de voir mon village à l'écran, moi qui vis loin maintenant", ajoute-telle.

Sa soeur Cathy, qui vit toujours à Neuville en revanche, est moins enthousiaste.

" Ah quelle honte quand même! On a l'impression qu'on vit dans un trou perdu. Et puis, ce n'est pas vrai. On a du débit ici"

Et c'est vrai que l'offre est satisfaisante à Neuville de Poitou. Le maire, Séverine Saint-Pé le dit : "On n'a jamais de plainte concernant le débit internet ici. Pourtant, on a pas mal d'entreprises sur notre territoire".

De la 2CV à la Ferrari du jour au lendemain

Avec l'arrivée de la 4G, Neuville est passé de 5-6 méga à 70 méga de débit. Soit en quelque sorte, la différence entre une 2CV et une Ferrari.

Ce n'est pas encore la fibre optique, mais celle-ci est prévue pour 2018-2019 à Neuville, et Séverine Saint Pé qui est également adjointe en charge de l'aménagement numérique au Conseil Départemental de la Vienne le dit : "Il n'était pas question d'attendre sans rien faire. En attendant la fibre optique, il fallait la 4G".

Pas à Paris, mais à Neuville !

Il est dynamique le maire de Neuville. Dynamique et fier. C'est par son engagement que Séverine Saint-Pé a réussi à convaincre Bouygues Télécom de venir lancer sa nouvelle offre nationale de Box 4G à Neuville. Pas à Paris, mais dans cette petite ville située à 15 km au Nord-ouest de Poitiers.

27 janvier 2017 : le numéro 2 du groupe Bouygues Télécom en personne vient présenter la fameuse box. Toute la presse spécialisée est là. Les médias nationaux et locaux. Mais au final, les habitants de Neuville de Poitou, le grand public n'a pas vraiment réalisé l'enjeu. D'où le sourire du Premier Edile quand on lui parle de la fameuse pub télé.

Encore plus d'échos que lors du lancement national de la box

Pour elle, "cette publicité, c'est le pendant de cette conférence de presse de janvier. Un pied de nez humoristique qui montre qu'à Neuville, en janvier, il s'est passé quelque chose d'important à Neuville. On a montré qu'en tant que territoire rural, on pouvait attirer et gérer des événements nationaux. Qu'on était un territoire dynamique et qu'on est loin d'ère ravitaillé par les corbeaux".

Avec cette pub, on parle encore plus de Neuville qu'avant. Qu'importe que ça fasse sourire ou que ça agace. L' exemplarité est bel et bien là, sous les yeux de millions de téléspectateurs. Neuville de Poitou a montré qu'elle était une commune dynamique.

Le haut-débit participe de l'attractivité d'un territoire

Et de fait, le haut-débit, une offre large de couverture internet, tout cela participe de l'attractivité d'un territoire. Frédéric Couvrat ne dit pas le contraire. C'est le gérant de la marque "DD du Pwatoo" et il est installé à Neuville.

"Quand on est entrepreneur le temps, c'est de l'argent. Alors si on peut éviter de le perdre avec des tracasseries liées au débit, c'est mieux. d'autant que nos clients et fournisseurs aujourd'hui exigent une certaine réactivité. Il faut faire "vite et bien" si on veut rester compétitif.

Et le chef d'entreprise de conclure : "En tout cas, de voir Neuville de Poitou sur toutes les chaînes de télé tous les jours, c'est quand même un beau coup de pub !"