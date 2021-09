Neuvy-Sautour : ce projet de poulailler industriel qui ne passe pas

Des habitants du village de Neuvy-Sautour (Yonne) s'opposent à un projet de construction d'un poulailler de 1800 m2. Ils craignent des nuisances quotidiennes et dénoncent l'élevage industriel. Leur pétition en ligne a récolté plus de 43 000 signatures.

A 150 mètres des premières maisons, à quelques pas du stade de football du village, Richard Boessinger nous montre le terrain prévu pour la construction d'un poulailler. Il est consterné : "Le vestiaire, là, serait à 114 mètres du pignon du poulailler. Il va y avoir des ventilateurs qui vont débiter 10 000 m3 de gaz par heure. C'est extrêmement important et ça va être infernal pour les habitants".

Leurs craintes : le bruit, les odeurs, et la chute de l'immobilier

Cet habitant de Neuvy Sautour n'a appris l'existence du projet qu'en août dernier, au moment du lancement d'une enquête publique. Il s'agit d'un bâtiment de 1800 m2 qui doit être construit pour l'élevage d'un peu moins de 40 000 volailles, pour le compte du néerlandais Plukon Food Group. Ce spécialiste de la production de volailles a racheté le groupe Duc en 2017. A l'image des autres riverains mobilisés, Richard Boessinger a peur pour la valeur des maisons, pour sa tranquillité, sa santé. Il craint des nuisances quotidiennes : "On ne peut pas avoir un poulailler de ce type-là, qui va générer des odeurs particulièrement nauséabondes. Cela va aussi générer du bruit : on va avoir un bruit constant de 70 décibels. Il faut savoir que le supportable au quotidien en permanence, c'est 60 décibels ! 70 décibels, c'est l'équivalent d'un bruit d'une route nationale. Et puis il y a l'impact visuel, ça va être particulièrement laid. En plus, il y a un impact immobilier qui est très fort", poursuit cet habitant du village. Il craint aussi une hausse du trafic routier dans la commune.

Un projet monté par le gendre du maire

Richard Boessinger fait partie d'une nouvelle association qui est en train d'être créée pour lutter contre ce projet et formuler de propositions alternatives, baptisée "Neuvy Nouvel Horizon". Nathalie Cronier, autre membre de l'association, enfonce le clou :"C'est un projet qui est monté par le gendre du maire et on est très inquiet. Les nuisances provoquées par ce type de poulaillers sont connues. Ils portent mal leur nom, d'ailleurs, parce que ce sont des élevages intensifs". Cette habitante s'est lancée dans le combat, car elle estime qu'il en va de la survie et de l'attractivité du village : "Neuvy-Sautour est un village qui veut préserver son cadre de vie. _Un beau village qui se débat, comme beaucoup de villages, pour maintenir les commerces_, pour essayer de maintenir des populations jeunes. Et ce projet va aggraver la désertification !"

Nathalie Cronier et Richard Boessinger, deux membres de l'association "Neuvy Nouvel Horizon". © Radio France - Delphine Martin

Contre la "malbouffe"

Au-delà de l'impact pour la commune, les opposants au projet de poulailler dénoncent aussi un mode de production industriel qui va à l'encontre des exigences actuelles en matière d'alimentation et d'environnement. "Vous imaginez, 40 000 poulets dans 1800 m2, ça fait l'espace d'une feuille A4 par poulet", explique Richard Boessinger. _"_Ce sont des élevages intensifs qui génèrent de la maltraitance animale", ajoute Nathalie Cronier, "pour moi, c'est aussi la question de la malbouffe, ce sont des poulets qui grandissent en 40 jours. Normalement, des poulets grandissent en 3 mois ! Donc à un moment donné, c'est aussi un choix de société".

Une stratégie départementale du groupe Plukon

Selon cette habitante, il faut replacer ce projet de poulailler dans un contexte départemental : "Ce projet s'inscrit dans une stratégie de groupe Plukon Food Group, qui veut déployer 80 poulaillers dans un périmètre de 100 km autour de Chailley (commune qui abrite l'abattoir et le siège du groupe Duc, racheté par Plukon en 2017 NDLR). Donc on peut s'interroger aussi sur l'impact pour notre zone qui est déjà très polluée. Et je me t'interroge sur ce que font nos élus pour mesurer cet impact et nous protéger", ajoute Nathalie Cronier.

Le projet consiste en un poulailler de plus de 1800 m2 pour l'élevage de près de 40 000 poulets. © Radio France - Delphine Martin

Une pétition en ligne contre le projet a déjà plus de 43 000 signatures. Selon les membres de l'association "Neuvy Nouvel Horizon", le conseil municipal s'est prononcé le 24 septembre dernier contre le projet, mais l'enquête publique a pris fin le 20 septembre et c'est désormais à la préfecture de trancher.

Le porteur du projet et le maire du village n'ont pas répondu à nos sollicitations.