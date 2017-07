Neuvy-sur Barangeon : des vacances aux couleurs du drapeau avec l'association "Laissez les servir"

Levée des couleurs et uniformes para-militaires : vingt-huit jeunes sont depuis lundi et pour une dizaine de jours à Neuvy sur Barangeon, au Nord de Bourges. Ils participent à un camp d'été, organisé par l'association "Laissez les Servir".

Ces jeunes sont parfois en déshérence. Le but, c'est qu'ils retrouvent confiance en se mettant au service des autres, tout en assimilant les valeurs de la République. C'est un capitaine de l'armée qui a eu l'idée de monter ces stages : le capitaine Nourouddine Abdouloussen, président fondateur de l'association "Laissez les Servir" : "On joue sur un ressort, à travers l'uniforme pour leur apprendre à donner pour recevoir." Tenue militaire et respect des consignes : pas question de s'avachir sur une chaise ou de râler. Il faut former un groupe pour se mettre au service des autres. Alexandre, 12 ans, de Noeux-les-Mines aime cette ambiance. La levée des couleurs à neuf heures, l'idée de former une famille.

La capitaine Nourouddine Abdoulhoussen (au centre) , président fondateur de l'association "Laissez les Servir" © Radio France - Michel Benoit

Hier, les jeunes (ils ont de 12 à 22 ans) ont préparé un spectacle pour les personnes âgées d'une maison de retraite. La maire de Neuvy-sur Barangeon compte également sur eux. Comme l'an dernier, Marie-Pierre Cassard a prévu de leur faire nettoyer le cimetière : "Ce n'est pas un lieu où on s'amuse, ils apprendront le respect". Ophélie a fait son premier camp, il y a 10 ans, elle est aujourd'hui l'adjointe du capitaine pour ce camp. "Ca nous apprend la discipline, et ça reste quand on rentre dans nos quartiers " Vendredi, ces jeunes participeront au défilé du 14 juillet dans les camions des pompiers. Accrobranche, et paint-ball rythmeront également leur séjour berrichon.