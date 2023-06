Neuvy-sur-Barangeon : Gaffofeu, premier village de sensibilisation au risque incendie

Douze ateliers pour inciter à la prudence et aux bons gestes. Ce village " Gaffofeu " vise les enfants mais sera ouvert samedi au grand public et aux propriétaires forestiers notamment. Il est implanté au village V.V.F de la Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon, au coeur de la forêt de Sologne. La forêt couvre le quart du département du Cher ; le risque incendie est donc de plus en prégnant,

Les enfants découvrent un camion de pompiers © Radio France - Michel Benoit

Dans cet atelier, on découvre les mauvais gestes susceptibles de déclencher un incendie : " On bannit le jet du mégot par la vitre de la voiture, rappelle le capitaine Thomas Corbier, conseiller départemental feux de forêts chez les pompiers du Cher. C'est la base, mais la rappelle. On évite les travaux avec flammes ou point chaud, à proximité de végétation sèche, près de la forêt. On interdit les feux de camp, les barbecues dans le massif et si on en réalise dans une propriété privée à proximité du massif, on se place dans une zone peu combustible, dégagée de tout arbre, ou alors, près d'une terrasse. Neuf incendies sur dix sont liés à l'activité humaine. "

Un atelier explique quelel végétation brûle le plus facilement © Radio France - Michel Benoit

Avec 5000 km2 dont 1000 km2 dans le Cher, la forêt de Sologne est le deuxième plus gros massif forestier français. Il faut donc anticiper le risque de mega feux comme dans le Sud Ouest l'été dernier, estime le préfet du Cher, Maurice Barate : " La forêt solognote a une particularité, c'est son étendue. On a donc la nécessité de prévenir de très gros incendies. On l'a bien vu en 2022. Il y avait une conjonction de sécheresse et de très fortes températures qui faisait que l'air ambiant était particulièrement propice à une inflammation."

Un stand est réservé aux moyens d'enquête pour essayer de remonter jusqu'aux incendiaires © Radio France - Michel Benoit

Heureusement, la forêt solognote compte encore beaucoup de feuillus qui brûlent moins vite que les conifères, mais ils meurent de plus en plus avec le réchauffement climatique. L'objectif est d'améliorer la détection rapide des feux pour limiter leur propagation. L'état a également débloquéc 150 millions d'euros sur cinq ans, rappelle le préfet pour améliorer le matériel des pompiers : " Ces crédits vont permettre dans le Cher, de remplacer sur cinq ans l'ensemble des matériels dédiés aux feux de forêt, au lieu de le faire sur dix ans. "

D'anciens véhicules de pompiers sont également exposés © Radio France - Michel Benoit

Un projet de forêt-école est également à l'étude à Neuvy sur Barangeon à destination des propriétaires forestiers notamment.