Nevoy : après les polémiques autour du rassemblement, la Préfecture du Loiret temporise et prépare l'avenir

Depuis plus d'une semaine, France Bleu Orléans avait sollicité une interview des services de la Préfecture du Loiret concernant l'organisation du rassemblement évangélique de Nevoy et l'affux exceptionnel de cette année. Après de nombreux coups de fil, le directeur de cabinet de la Préfète, Franck Boulanjon, a accepté de répondre à nos questions. Il fait le bilan du rassemblement de cette année et parle aussi des mesures envisagées pour l'avenir.

Le rassemblement évangélique de Nevoy est officiellement terminé depuis dimanche dernier après une semaine très tendue. Quel bilan la Préfecture du Loiret fait-elle de l'organisation de cette année ?

Au plus fort du rassemblement, il y a eu jusqu'à 38.000 personnes sur le site. C'est à peu près ce qu'il y avait eu l'an passé, en mai 2022. En terme de sécurité, nous avons donc déployé cette année le même dispositif avec 250 gendarmes. L'année dernière, il y avait eu des manques sur la sécurité incendie et le fauchage des champs autour. Tout cela était sous contrôle cette année.

Mais alors, comment expliquer cette levée de boucliers des élus locaux et des habitants du coin ?

Ce qui pose souci, c'est évidemment le nombre de pélérins. L'an passé, nous étions en sortie de Covid, l'organisation elle-même pensait qu'il y aurait un rattrapage avec des pélérins qui ne s'étaient pas retrouvés durant 2 ans. Le chiffre de 38.000 était donc passé sans souci sur le compte du retour à la vie normale, comme pour d'autres évènements. Mais, la réitération de ce même chiffre cette année laisse à penser que les autres rassemblements, dans l'avenir, seront sur le même niveau. Cela a dû contribuer aux inquiétudes de la population et aux remontées des élus.

Franck Boulanjon, directeur de cabinet de la Préfète du Loiret © Radio France - Anne Oger

Concrètement, comment gérer ce rassemblement à l'avenir, à commencer par le prochain qui pourrait avoir lieu dès cet été ?

Sur l'éventuel rassemblement du mois d'aôut, je ne veux pas m'engager. Il y a toujours une recherche de terrain en cours. Mais quoiqu'il en soit, on espère réunir début juin la nouvelle présidence de l'Association Vie et Lumière pour réfléchir ensemble au rassemblement de mai 2024. L'association a fait déja beaucoup de progrès notamment sur la sécurité incendie du site. Mais, il y a encore des points à améliorer sur les parties sanitaires et l'électrification du terrain. Ce sera d'autant plus facile que la jauge est respectée.

Justement, comment faire respecter la jauge à 25.000 personnes maximum ?

On veut que l'organisation prenne des dispositions pour faire respecter cette jauge. C'est important pour nous. Même si une possibilité existe d'interdire le rassemblement, ce serait compliqué à mener parce que l'association est sur son terrain. Mais, on peut leur imposer d'avoir, par exemple, un système de réservations pour les pélérins. C'est important aussi pour l'organisation. A 20 ou 25.000 personnes, elle aura l'adhésion de la population locale.

Quand serons-nous fixés sur l'organisation du rassemblement de cet été ?

Que l'évènement ait lieu dans le Loiret ou ailleurs, il faut que la décision soit prise rapidement pour que les pélèrins s'organisent. Avant l'été si possible.