Nevoy : il n'y aura pas de nouveau rassemblement des gens du voyage cet été

Association Vie et Lumière

Dans un SMS envoyé ce lundi soir à Jean Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, la Première ministre Elisabeth Borne assure que "conformément à l'engagement pris, plusieurs solutions ont été étudiées ces dernières semaines pour l'organisation du rassemblement d'été de l'association Vie et Lumière". Elle explique qu'en raison des risques à l'ordre public "liés à la superficie insuffisante du terrain", il a été décidé qu'un autre site que Nevoy sera proposé aux gens du voyage pour leur réunion du mois d'août. Selon nos informations, il pourrait s'agit d'un terrain militaire à Grostenquin, en Moselle. L'association Vie et Lumière s'y était déjà rendue en 2017 .

Soulagement dans le Giennois

Cette information sera, sans aucun doute, accueillie avec soulagement par les élus du Giennois et les habitants. Depuis ce printemps, ils sont montés au créneau pour demander qu'un autre terrain soit trouvé pour le rassemblement du mois d'août. Sur place, personne ne souhaitait revivre les débordements du mois de mai : près de 40.000 personnes s'étaient retrouvées sur le terrain de Vie et Lumière alors que la capacité ne dépasse pas les 20.000. De nombreuses tensions avaient été signalées avec les habitants. Le conseil municipal de Nevoy avait même menacé de démissionner en bloc, se sentant "démuni face à la situation".

"La parole des élus a été entendue"

"C'est très important pour les habitants et pour les élus du Giennois, souligne Jean-Pierre Sueur. Ce n'est évidemment pas de l'hostilité vis-à-vis des gens du voyage, mais on ne pouvait pas demander à Nevoy, petit village de 1 000 habitants, d'accueillir 2 rassemblements cette année. D'abord parce que c'est un engagement que l'Etat a pris il y a 10 ans, que de mettre à dispoistion un autre terrain ailleurs en France pour le second rassemblement estival ; ensuite parce que cette année le premier rassemblement a posé de gros soucis à Nevoy, des problèmes d'embouteillage, de jauge, de salubrité qui devront être traités à l'avenir mais qui ne pourront l'être que dans la sérénité. Je suis heureux que la parole des élus du Loiret ait été entendue", conclut le sénateur socialiste.