Nevoy : l'hypothèse d'un second rassemblement des gens du voyage cet été se précise

Ce second rassemblement des gens du voyage sur le terrain de "Vie et Lumière" à Nevoy aurait lieu du 4 au 10 septembre

Ce n'est toujours pas officiel, mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable : le deuxième rassemblement évangélique annuel de l'association "Vie et Lumière" devrait avoir lieu à Nevoy cet été. Les dates sont déjà fléchées : du 4 au 10 septembre, ce qui signifie que les gens du voyage commenceraient à arriver fin août dans le Giennois. Mais la préfecture du Loiret veut imposer une condition : une jauge maximale de 20.000 personnes pour ne pas répéter les crispations et les débordements vécus en avril dernier .

Pas d'ancien terrain militaire à l'horizon

C'est ce qui ressort de la réunion organisée ce mercredi matin à la préfecture, avec, autour de la table, les services de l'État, des élus du Giennois et les représentants des gens du voyage. En 2014, le gouvernement s'était pourtant engagé à mettre à disposition un ancien terrain militaire, ailleurs en France, pour éviter que ce deuxième rassemblement annuel ait lieu dans le Giennois, où se déroule déjà le traditionnel rendez-vous évangélique du printemps, depuis que l'association "Vie et Lumière" a acquis un terrain à Nevoy en 1987. Le site de Semoutiers, près de Chaumont (Haute-Marne), avait ainsi été retenu en 2014 et en 2018.

Mais déjà l'an passé, la promesse n'avait pas été tenue, et les gens du voyage avaient dû se rabattre sur Nevoy en septembre. Le même scénario se profile, malgré l'alerte lancée par les élus Giennois auprès de Matignon , après un premier rassemblement particulièrement difficile à gérer, en raison d'une fréquentation en très forte hausse. "À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la Première ministre, explique Jean-François Darmois, le maire de Nevoy. Mais plus le temps passe, et plus l'hypothèse que cela se déroule de nouveau à Nevoy devient la plus probable. Malheureusement."

Fermeté sur une jauge de 20.000 personnes

Auquel cas, ce rassemblement estival des gens du voyage aurait donc lieu du 4 au 10 septembre à Nevoy. Mais la préfecture du Loiret imposerait une condition : qu'une jauge maximale de 20.000 personnes soit mise en place, ce qui suppose un système de réservation préalable. "Les gens du voyage nous disent qu'ils ne savent pas faire et que ce n'est pas dans leur culture, mais la préfète s'est montrée extrêmement ferme là-dessus, sous peine d'interdire la manifestation", souligne Jean-François Darmois.

Et le maire de Nevoy d'ajouter que les élus aussi seront extrêmement fermes sur cette limite de 20.000 personnes. "Au-delà, cela devient ingérable, et c'est bien ce qu'on a vu en avril dernier, insiste-t-il. Le terrain lui-même ne permet pas d'accueillir davantage de personnes, et il faut penser aussi aux structures extérieures au terrain, les capacités routières, les impératifs liés à la centrale nucléaire de Dampierre. Et les risques sont encore plus importants l'été, surtout si la canicule revient : on est sur un terrain enherbé, avec des barbecues.. Au-delà de 20.000 personnes, ce n'est pas acceptable." La balle est, plus que jamais, dans le camp de la préfecture.