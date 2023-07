Nevoy : soulagement mais vigilance des élus après la décision de la Première Ministre

Soulagement mais vigilance, c'est le sentiment des élus du Giennois après la décision du gouvernement sur le rassemblement estival des gens du voyage. Le rassemblement n'aura pas lieu à Nevoy fin août-début septembre, c'est désormais l'ancienne base militaire de Grostenquin, en Moselle, qui est pressentie selon l'arbitrage qu'a rendu la Première Ministre Elisabeth Borne lundi soir. Soulagement, car chacun a en mémoire l'afflux exceptionnel qu'il y avait eu en mai dernier à Nevoy avec 40 000 personnes, ce qui avait suscité des tensions. Mais vigilance quant à l'avenir.

Un ouf de soulagement, même si le problème est déplacé ailleurs

"Je suis d'un naturel optimiste mais je pensais à 98% que le rassemblement aurait lieu à Nevoy" avoue Jean-François Darmois, le maire de la commune qui a tenu ce mardi une conférence de presse aux côtés de Francis Cammal, le président de la communauté de communes du Giennois, et de Marc Gaudet, le président du conseil départemental du Loiret. "A l'annonce de la Première Ministre, j'ai eu un ouf de soulagement, poursuit Jean-François Darmois : pour moi, pour les habitants du Giennois, mais aussi pour les gens du voyage qui nous ont toujours dit qu'ils souhaitaient organiser ce deuxième rassemblement ailleurs qu'à Nevoy."

Même s'il y a eu le contexte des émeutes urbaines puis du remaniement, Marc Gaudet regrette pour sa part qu'il ait fallu attendre "le bout du bout" pour que la décision soit prise, alors que "tous les élus, de toute tendance, avaient alerté sur les questions de sécurité et de risques incendie". Francis Cammal, lui, reconnaît à Elisabeth Borne une certaine forme de courage, : "Ce n'était pas facile, car retirer un problème d'un endroit, c'est le déplacer ailleurs." En l'occurrence en Moselle, où les élus locaux ne veulent pas d'un tel rassemblement - Salvatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie, invite d'ailleurs les élus des 41 communes de l'agglo à se réunir jeudi soir pour préparer la riposte...

La question de la jauge reste posée

Pour autant, les élus loirétains restent vigilants. D'abord pour que soit définitivement acté le fait que Nevoy n'accueille plus le rassemblement estival de l'association Vie et Lumière. "Il faut que ce soit pérennisé, insiste Jean-François Darmois, l'engagement a été pris en 2014 mais n'a pas toujours été tenu. Les ministres changent, mais les décisions doivent perdurer dans le temps pour qu'on évite un psychodrame chaque été." Mais la vigilance concerne aussi le rassemblement évangélique du printemps, qui a lieu à Nevoy depuis 1987, sur le terrain que possède l'association.

"Ce terrain fait 130 hectares, il ne peut pas supporter plus de 25 000 personnes", résume Jean-François Darmois. S'il y a eu 40 000 personnes en mai dernier, c'est peut-être un effet de l'après-Covid ; mais il y a peut-être aussi des raisons moins conjoncturelles, souligne Francis Cammal, "avec un regain de spiritualité chez les gens du voyage et un effet réseaux sociaux qui font davantage la promotion de l'événement" : "rien ne garantit qu'on n'aura pas de nouveau un tel afflux au printemps prochain, potentiellement l'association Vie et Lumière compte 140 000 adhérents !" Ce qui pose une nouvelle fois la question de la jauge maximale qu'il faudrait imposer : "Les gens du voyage n'en veulent pas, mais il faut trouver une solution et anticiper les choses." Les élus entendent relancer la préfecture du Loiret à ce sujet dès la rentrée.