"Ni béton, ni maton" : nouvelle mobilisation dimanche contre le projet de prison à Entraigues-sur-la-Sorgue

Ils ne veulent "ni béton, ni maton". Les opposants au projet de construction d'une prison à Entraigues-sur-la-Sorgue appellent à une nouvelle manifestation ce dimanche 24 avril sur la Zac du plan. C'est ce site qui doit accueillir un établissement pénitentiaire à partir de 2024. Le chantier de cette prison de 400 places doit démarrer cet année pour une mise en service en 2024. Le ministère de la Justice entend désengorger le centre pénitentiaire du Pontet. Entraigues a été choisie parce que quasiment à mi-chemin entre les deux tribunaux judiciaires d'Avignon et Carpentras.

Mais les opposants dénoncent une bétonisation de terres agricoles et réclament l'abandon du projet. Claude Ranocchi, l'une des porte-parole des opposants, est mobilisée contre ce projet depuis 2019. Mais elle estime que le rapport de force a changé et s'appuie sur les récentes victoires de collectifs citoyens en Vaucluse. "Nous arrivons à opposer une force d'une force solidaire qui permet de mener des luttes et de faire aboutir ces luttes. La ripisylve de l'île de la Barthelasse est en passe d'être sauvé, la Léo [la liaison Est-Ouest de contournement d'Avignon] est remise en cause, la fontaine du Groseau a été soustraite aux promoteurs de Malaucène, on pense que la Grande Bastide à Velleron sera sauvegardée... Il y a, il y a plein plein de victoires", salue-t-elle ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse.

La manifestation ce dimanche est prévue à partir de 11 heures à Entraigues, au départ du rond point de la Zac.

