Ni colocation, ni maison de retraite : une maison à partager à Bonnétable

C'est un concept unique en Sarthe. Une maison à Bonnétable accueille des retraités, autonomes, qui choisissent de partager leur habitat avec d'autres.

Chacun a son appartement (studio ou deux-pièces) mais il y a aussi des parties communes, notamment une cuisine et un grand salon. Cette maison de plus de 400 m² a été réaménagée exprès, et l'association 7BelleFamille, qui gère les lieux, a accueilli à la rentrée une première résidente.

"Je voulais revenir en Sarthe pour ma retraite et l'endroit m'a plus, raconte Dominique. C'est même mieux que ce que j'imaginais ! Mais j'ai hâte de pouvoir partager des choses et que cette belle maison vive davantage."

Les habitants peuvent par exemple décider de "faire des courses ensemble, partir en promenade... s'ils en ont envie, rien n'est obligatoire" imagine Bruno membre de l'association.

Il reste de la place dans cinq des six appartements, tous individuels : la maison n'accepte pas les couples.