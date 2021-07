Ni Internet, ni téléphone, ni télé : Junas presque coupé du monde !

A Junas, dans le Gard, une grande partie des mille habitants n'ont plus de réseau Internet, et donc plus de téléphone depuis le 13 juillet.

Le téléphone sonne dans le vide, quand il ne sonne pas occupé. Pas évident, en ce mois estival de joindre un habitant de cette petite commune d'un peu plus d'un millier d'habitants près de Sommières, dans le Gard. Plus de téléphone. Plus d'internet. Plus de télé.. et ça dure depuis le 13 juillet ! Une bonne partie de la commune est comme "coupée" du monde civilisé. Mais ça pourrait poser de graves soucis pour des personnes isolées notamment. Et beaucoup commencent à trouver le temps long.

Il va falloir patienter encore. Orange est intervenu ce vendredi après-midi. D'après les techniciens d'Orange, le souci vient de la fibre qui alimente le nœud de raccordement optique.

A Junas, près de Sommières, pas facile de passer un coup de fil en ce moment ! Copier

La balle est maintenant renvoyée vers WiGard.. prestataire du Département du Gard