Une marche de la colère se tient ce samedi à Marseille, un an après l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne. Les manifestants partent à 15 heures du cours Julien en direction de l'Hôtel de Ville.

"Ni oubli, ni pardon", suivez la marche de la colère à Marseille, un an après le drame de la rue d'Aubagne

Marseille, France

Marcher une nouvelle fois, un an après. Plusieurs associations et collectifs de citoyens sont à l'initiative d'une marche de la colère, qui se tient à Marseille ce samedi après-midi à partir de 15 heures. Le 14 novembre 2018, des milliers de Marseillais s'étaient rassemblés entre la rue d’Aubagne et l’Hôtel de Ville, avec les portraits des huit victimes des effondrements.

"Ni oubli, ni pardon", c'est le slogan choisi ce samedi par les manifestants pour dénoncer le manque d'actions des élus contre l'habitat indigne à Marseille. Selon la Fondation Abbé Pierre, 100.000 Marseillais vivent toujours dans des taudis. Jean-Luc Mélenchon, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, participe à la marche. Il a pris la parole en début d'après-midi : "Le mal-logement n'est pas qu'un problème marseillais. C'est un enjeu national", a déclaré le patron de la France insoumise.

A 15h10, la manifestation se déroule dans le calme, dans une ambiance bon enfant. Déjà plusieurs centaines de Marseillais sont rassemblés devant l'arrêt de métro Notre-Dame-du-Mont, accompagnés de leurs tambours. "Réhabilitons le centre ville", peut-on lire sur les banderoles.

Des gilets jaunes ont également rejoint le cortège.