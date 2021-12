"Ni tolérance, ni indulgence" : le Nouvel An sous haute surveillance sanitaire en Berry

Les bars et restaurants devront fermer à 2 heures dans la nuit du Nouvel An dans l'Indre et dans le Cher. De nombreux contrôles seront effectués, indique l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry.

Le message d'alerte est relayé par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry. Les festivités pour le passage en 2022 vont être particulièrement contrôlées. Et des règles strictes devront être respectées par certains établissements dans des lieux publics. Dans le Cher comme dans l'Indre, les débits de boissons et les restaurants devront fermer au plus tard à 2 heures du matin dans la nuit du Nouvel An.

Selon l'UMIH, "de nombreux contrôles vont être effectués par les forces de l’ordre et il n’y aura ni tolérance, ni indulgence". Sa présidente en Berry, Véronique Gaulon, précise également que des consignes ont été adressées aux maires des départements berrichons afin de veiller à l'organisation d'événements privés. "Des contrôles sont aussi prévus dans les salles polyvalentes ainsi que dans des locations temporaires type AirBnB", assure l'UMIH.