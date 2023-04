Nice : 300 kilos d'oeufs en chocolat à dénicher au Parc Phoenix durant tout ce weekend de Pâques

Non, les oeufs ne seront pas cachés dans l'enclos des crocodiles : 300 kilos de chocolat sont à dénicher durant le weekend e Pâques au parc Phoenix à Nice. Le principe est simple : vous trouvez des oeufs... En bois, vous remplissez un petit seau, on vous l'échange contre du chocolat, du vrai, explique le directeur du site Jean-Michel Muriot. "Comme ça on est sûrs que chacun repart avec son chocolat !"

ⓘ Publicité

Structures gonflables et jeux de piste

Il n'y a pas que le chocolat dans la vie. le parc propose un tas d'animations et de spectacles jusqu'à lundi inclus. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Ensuite c'est 3 euros jusqu'à 18 ans.

loading