Nice accueille l'Ironman France ce dimanche

Ils seront 5200 à s'élancer. A 6h30 pour ceux qui font le 1/2 Ironman et 1 heure plus tard pour ceux qui sont sur le full: l'Ironman France de Nice. La natation pour les deux groupes se fera au large de la Promenade des Anglais. Ensuite, les triathlètes enfourcheront leur vélo. Le parcours se fera jusqu'à Saint-Laurent-du-Var, La Gaude, Vence puis se séparera en deux. Le parcours le plus court empruntera le col de Vence, Coursegoules, Bouyon pour redescendre dans la plaine du Var et Nice. Le long partira lui vers Tourettes-sur-Loup, les gorges du Loup, Gourdon, Col de l'Ecre pour tourner ensuite loin derrière Caussols avant de revenir vers Coursegoules, Bouyon et la plaine du Var. 90 km pour le petit, 180 pour le grand. Ensuite, place à la course à pied avec 21 ou 42 km à réaliser sur la fameuse Promenade des Anglais.

Circulation bloquée ou impactée à différents endroits du département

Forcément le parcours vélo et la course à pied obligent les organisateurs à bloquer ou aménager certaines routes. La Promenade des Anglais sera fermée une grande partie de la journée. Les deux chaussées ! Dans le moyen et haut pays, les routes seront impactées avec des sens interdits et quelques carrefours bloqués. Vous retrouvez l'ensemble des informations circulation et horaires de passage ici.