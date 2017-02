Nice candidate pour accueillir la Coupe du Monde de rugby de 2023

Nice est candidate pour recevoir des matchs de la Coupe du Monde de rugby en 2023 si la France est retenue comme pays organisateur. L'annonce officielle a été faite mardi à l'occasion de la venue du nouveau président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte.

Sur le terrain des Arboras à Nice, le XV tricolore s’entraîne. Guy Novès est à la manœuvre. Il donne ses consignes afin de battre les Irlandais lors de la 3e journée du Tournoi des VI Nations. Quelques mètres plus loin, dans le club house du Stade Niçois, Bernard Laporte et Christian Estrosi lancent ensemble la candidature de Nice pour être ville hôte de la Coupe du Monde de rugby de 2023. En effet la France, il y a quelques jours, vient de se porter candidate pour organiser cette compétition internationale. Nice veut en être.

"Nous choisiront d'ici peu 8 villes parmi 19 dans lesquelles se joueront les matchs de la compétition", explique Bernard Laporte. "Bien sûr, un dossier comme Nice sera regardé de près. Avec son aéroport, les infrastructures hôtelières, le grand stade et un complexe comme les Arboras, Nice peut sans problème accueillir des matchs ou être camp de base pour une nation. Le dossier est sérieux."

Dépôt des dossiers avant le 1er juin

En revanche tout doit aller très vite. La France a quatre mois de retard sur l'Irlande, principal concurrent. Le dossier de candidature du pays doit être déposé avant le 1er juin. Les villes françaises sont donc pressées. "Nous avons à peine deux semaines pour répondre à toutes les questions de la fédération", précise Julien Schramm, de la direction des sports de la ville de Nice. "Mais nous savons faire. Nous avons organisé l'Euro de foot. C'est un très gros atout." Christian Estrosi, président de région et de la métropole, n'imagine pas une non-sélection. "Nous sommes une terre de rugby", se persuade-t-il. "Notre club est centenaire et nous avons sorti de notre importante école de rugby plusieurs internationaux. Nous organisons tant d’événements mondiaux que la Coupe du Monde de rugby est pour nous une évidence".

"Nice est une terre de rugby"

Serge Simon, désormais premier vice-président de la FFR et niçois, est lui aussi persuadé du bien fondé de cette candidature. "Je vais être obligé de me retirer du vote", plaisante-t-il. "Pour moi, Nice est une terre de rugby et voir la coupe du monde s'y dérouler serait un grand bonheur".

Mais attention, Bernard Laporte n'oublie personne. "La Coupe du Monde de rugby c'est la fête pour tout un pays. Tout le monde doit participer. Nous irons voir tous les candidats. On discute avec tout le monde. La fédération de toute façon se doit d'aller partout et de faire parler d'elle", explique le président de la Fédération Française de Rugby. "Tout comme l'équipe de France qui doit aller à la rencontre des jeunes pour leur donner envie de faire notre sport." Message entendu par Nice. 2.000 jeunes ont il y a quelques jours assisté à l'entraînement des bleus. Une démonstration de force que les instances de la FFR n'ont pas manqué de remarquer.