Nice célèbre le 75e anniversaire de sa libération le 28 août 1944

Il y a maintenant 75 ans les résistants libéraient la ville de Nice sans l'aide des Alliés. Un hommage leur a été rendu ce mercredi par la mairie, des historiens, et des familles.

Nice, France

"La résistance, c'est renouer avec des repères que l'on a perdu", déclare l'historien Michel Goury devant la plaque d'Emile Krieger, un résistant mort en déportation après avoir été arrêté pendant la bataille de Nice le 28 août 1944. Avec des représentants de la mairie, mais aussi des descendants des résistants, il a commémoré le 75e anniversaire de la Libération de Nice en ce mercredi 28 août.

Des enfants des centres de loisirs de la région ont assisté à certaines commémorations car la jeunesse est une priorité pour transmettre la mémoire des résistants niçois. En effet, les jeunes qui s'intéressent à cette histoire se font de plus en plus rares. "La sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge est importante. C'est un travail de longue haleine pour que la mémoire des résistants reste vivante", explique Jean-Marc Giaume, adjoint au maire délégué à l'éducation à Nice.

Un livret, retraçant l'histoire des 34 hommes morts pour la libération de Nice a été distribué tout au long du "Circuit de la mémoire" qui va de plaques commémoratives en plaques commémoratives aux quatre coins de la ville. L'ensemble des cérémonies dure six heures. Ce sont les plus longues de France.