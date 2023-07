Nice : Des fans de Mylène Farmer campent devant le stade Allianz Riviera

Scène insolite au pied du stade de l'Allianz Riviera, des tentes sont installées depuis le 17 juillet. Il s'agit des fans de la chanteuse Mylène Farmer. Pour être sûr de rentrer parmi les premiers au concert de l'artiste ce samedi 29 juillet à Nice et d'avoir la place de leurs rêves, Maximilien, Anna, Cyril ont planté leurs tentes depuis plus d'une semaine. C'est une tradition, depuis des années, les spectateurs qui suivent toute la tournée de Mylène Farmer se retrouvent quelques jours avant chaque concert. Ils plantent leurs tentes et ainsi les premiers arrivés rentrent en premier dans le stade.

Premiers arrivés, premiers entrés au concert

A Lyon, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, Genève, dans chaque ville et avant chaque concert, les fans campent. Ils sont en lien avec les stades. Ils préviennent de leurs arrivées. Les stades jouent très souvent le jeu et leur mettent à disposition des toilettes comme ici à Nice au pied de l'Allianz Riviera. Une liste est établie avec les noms des premiers arrivés. Cet ordre est ainsi respecté le jour du concert avant d'entrer dans le stade. Pas question que d'autres spectateurs arrivés au dernier moment se retrouvent devant les fans qui campent depuis des jours.

"Plus qu'un concert, une aventure humaine"

Les fans qui campent avant chaque concert de Mylène Farmer ont l'habitude de se retrouver de ville en ville. Ils se connaissent. Ils partagent leurs anecdotes de concert. Certains jouent à la pétanque pour s'occuper, d'autres font des quizz en attendant le jour du concert. En ce moment, à Nice, une cinquantaine de tentes sont installées. Dés samedi matin, aux premières heures, elles seront démontées. Les fans quitteront leurs tentes pour aller faire la queue devant les portes d'entrée du stade de l'Allianz Riviera. Une longue journée d'attente avant de profiter du concert de leur idole. Près de 35.000 spectateurs sont attendues ce samedi soir à 20h30 à l'Allianz Riviera.