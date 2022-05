"Nice est la capitale de la sécurité en France" selon le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO

Grégory Joron est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO. Invité du 8h20, il nous parle de l'avenir de la police et du conseil national de son syndicat qui vient de se dérouler à Nice.

La police est-elle épuisée ?

Elle est fatiguée. La charge émotionnelle est énorme. On a changé de monde en 2015. On a une pression terroriste, des mouvements sociaux avec un enchaînement sur les gilets jaunes et des événements qui se préparent comme les JO. Une police fatiguée mais une police quand même qui fait preuve d'abnégation et qui est quand même malgré tout toujours présente.

Pourquoi avoir choisi Nice pour votre conseil national ?

C'est une ville qui est marquée mais qui est toujours debout. Marquée par l'attentat le 14 juillet, marquée par les enchaînements terroristes. C'est aussi une ville ou la sécurité est quand même souvent mise en avant. Entre la police nationale et la police municipale, on a plus d'un millier de policiers quand même sur Nice, plus de 3.800 ou presque 4.000 caméras de surveillance avec un centre hyper développé. C'est presque la capitale de la sécurité en France.

Presque ?

Non, en fait c'est la capitale, il n'y a pas de police municipale aussi développée dans le pays. Aujourd'hui, on est pragmatique. On sait très bien que les polices municipales existent. On sait très bien qu'on n'a plus les moyens d'assurer toutes les missions.

Ce qui m'intéresse, c'est surtout en dehors de cette vision de mutualisation, la coordination. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention au pouvoir de police nationale et à celui de la police municipale pour pas qu'on n'en fasse une police politique. C'est juste un peu le bémol et le petit garde fou, que je me permets de mettre en avant en tant que syndicaliste, policier, républicain et très attaché au régalien.

La vidéosurveillance, la création de cet hôtel de police, ça n'a pas empêché l'horreur qui nous est arrivée à Nice ?

"Face au risque terroriste, il faut rester extrêmement humble."

La candidate NUPES dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, Anne-Laure Chaintron, veut désarmer la police. Qu'en pensez-vous ?

Je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Très clairement, c'est une vision qui est pour le coup dogmatique. C'est gênant parce qu'il n'y a pas de nuances. Qu'on regarde un peu les pays voisins. Les grands pays ont mis en avant la désescalade et commencent à revenir en arrière parce que désarmer la police et ne plus avoir de moyens intermédiaires, à la fin il nous reste quoi ? Nos mains ou notre arme et c'est pas terrible. Le monde a changé en 2015. Pendant les attentats de Charlie Hebdo, les collègues sont arrivés en primo intervenants et face à des kalashnikov, la puissance de feu, c'est compliqué. Vous pouvez même pas tenir une seconde. Dire aujourd'hui qu'on doit désarmer la police, c'est simplement nier et manquer de respect. Je pense à toutes les victimes du terrorisme.