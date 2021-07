Nice inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco

C'est un vaste espace urbain de plus de 600 hectares qui entre sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco ce mardi, Nice est inscrite au titre de "ville de villégiature d'hiver de riviera". Le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a lancé depuis dix ans cette candidature fait part de son émotion et de sa fierté ce mardi dans un communiqué de presse : sont reconnus "la qualité et l’originalité de ses bâtiments et de ses jardins issus de son exceptionnelle contribution à l’histoire du tourisme hivernal; la qualité de son paysage, la protection de ses plus beaux édifices, la valorisation de son patrimoine et d’un certain art de vivre.

Depuis 2008, le maire de Nice dit avoir travaillé "à rendre vie à tout ce que nous avions oublié : la beauté de nos façades, de nos immeubles, de nos lieux de culte si divers, de nos jardins, de nos paysages, de nos espaces publics. Nous avons abattu les verrues urbaines qui détruisaient cette harmonie. Nous avons pacifié les déplacements, retrouvé la lumière et les couleurs de nos façades, replanté les végétaux emblématiques, revivifié et édicté des règles d’urbanisme conformes à la tradition héritée du patrimoine turinois, en un mot, rendu à Nice son visage de beauté et de joie."

La ville a inventorié et protégé plus de 300 bâtiments au titre du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, à restaurer des dizaines d’immeubles, de villas et de jardins, dans cet amphithéâtre de collines tourné vers la Méditerranée qui fait la valeur exceptionnelle du centre urbain de Nice et de sa façade maritime, sur plus de 500 hectares. Nous avons travaillé à rendre à notre ville ce qui lui avait permis de séduire pendant près de deux siècles les responsables politiques les plus prestigieux, les chefs d’entreprises les plus inventifs, les artistes les plus audacieux venus du monde entier. Et grâce à ce travail acharné, à la conviction, aux compétences, à la détermination de tous, nous vivons aujourd’hui cet événement historique : Nice, notre ville, que nous aimons tant, Niçois de souche et d’adoption, devient, pour la planète entière, une des villes-références du patrimoine mondial. Oui, c’est un événement historique, unique dans notre histoire par sa dimension et son retentissement, il faut bien le mesurer ! Alors, tout ce qui me vient à l’esprit, dans l’instant, ce sont des sentiments d’une force inégalée : la gratitude, la dignité, la fierté, l’honneur, l’émotion, c’est tout cela qui se mélange dans mon cœur et mon esprit. La gratitude, c’est celle que j’adresse à tous ceux qui ont permis à cet événement : merci au Comité du patrimoine mondial, à son Président S.E. Monsieur Tian Xuejun, et aux représentants des 21 états membres de cette instance. L’honneur, c’est celui que nous ressentons à être ainsi distingué comme une cité à valeur à la fois universelle et exceptionnelle pour toute la terre. Oui, l’histoire de Nice, à la fois enracinée et ouverte, méditerranéenne et alpine, européenne et cosmopolite a produit une architecture et un paysage uniques, un modèle pour un grand nombre d’autres villes du monde. Cette histoire est une histoire humaine, celle de femmes et d’hommes à la recherche de la paix et de la beauté, venus d’horizons très divers, de nationalité, d’origine sociale, d’opinion, de religion, de couleurs de peau différentes. C’est une histoire économique car le patrimoine de villégiature de Nice est un des points de départ d’une activité, le tourisme, qui crée aujourd’hui des millions d’emplois et met en contact toutes les cultures de la planète. Nice est désormais reconnue comme une part exceptionnelle de cette évolution du monde. C’est un grand honneur, sur lequel nous veillerons attentivement. Et puis, il y a l’émotion.Nous connaissons tous la devise de l’UNESCO : « Construire la paix dans l’esprit des femmes et des hommes ». Voir aujourd’hui Nice prendre toute sa part à cette mission magnifique par la voie de l’esprit, c’est-à-dire de la culture, c’est une grande émotion. Je pense à cet instant à toutes les victimes des tragédies du passé, à celle que Nice a connues au cours de sa longue histoire, et encore très récemment, victimes de l’intolérance, de la violence, de la haine. Je suis convaincu que la culture est le moyen privilégié pour éviter le plus possible ces tragédies. Alors, je regarde cette inscription à la fois comme un aboutissement et comme un encouragement à aller plus loin encore. C’est donc avec la même détermination que je me consacrerai maintenant à soutenir la candidature de Nice au label de Capitale européenne de la culture 2028. Notre ville est désormais inscrite au patrimoine commun de l’humanité. Elle se doit aussi de créer le patrimoine de demain, c’est-à-dire d’accompagner les jeunes, les créateurs, les inventifs, les audacieux qui, dans toute leur diversité, feront les émotions, les méditations, les bonheurs de l’avenir sans trahir son identité profonde, c’est-à-dire cette nature qui a fait ici toute notre culture, cette ville-jardin emblématique de l’âme de Nice. C’est dans cet esprit que je nous lance ce nouveau défi !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix