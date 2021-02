Nice instaure une carte pour les nourrisseurs de chats errants

Cette nouvelle carte vise à légitimer les Niçoises et les Niçois qui nourrissent les chats des rues et qui sont souvent la cible de critiques.

Nice innove pour le bien-être animal. À l'initiative du journaliste-écrivain Henri-Jean Servat, conseiller municipal niçois, une carte est créée pour légitimer le travail bénévole des nourrisseurs de chats errants. "Je ne veux plus que les gens qui nourrissent les chats errants rasent les murs" explique Henri-Jean Servat. L'écrivain-journaliste explique qu'il a beaucoup de considération et d'admiration pour les Niçoises et les Niçois qui s'occupent des chats errants. Henri-Jean Servat explique :

"Cette petite carte va montrer aux gens qui nourrissent les chats qu'ils ont la considération de la Ville de Nice et que ce qu'ils font est d'utilité publique."

Cette carte doit aussi permettre aux nourrisseurs de ne plus se faire embêter par les syndics d'immeubles ou les habitants de certains quartiers. Pour bénéficier de la carte, il faut être adhérent dans une association de protection animale qui en fait la demande auprès de la ville de Nice. Les détenteurs de la carte peuvent aussi se procurer gratuitement des croquettes.

Une mesure saluée par les associations de protection animale

Annick Le Bozec est la président de l'association Assistochat, implantée sur le boulevard de la Madeleine. Elle salue l'initiative de la ville de Nice. Elle explique que les nourrisseurs ont souvent des problèmes car les gens pensent qu'il est interdit de nourrir les chats, ce qui est faux.

Dans le quartier Magnan, Marie se félicite aussi de l'instauration de cette carte. Marie nourrit depuis 20 ans les chats dans le quartier Magnan, elle n'a jamais eu de problème avec le voisinage, mais cette carte est une bonne chose pour elle.

En plus de cette carte de nourrisseurs de chats errants, Henri-Jean Servat souhaite aussi mettre en place une carte "je vis seule, mais j'ai un animal chez moi", une carte qui permettrait en cas d'accident ou d'hospitalisation de prendre en charge les animaux pour éviter qu'ils se retrouvent seuls sans nourriture et sans eau en l'absence de leur maître.