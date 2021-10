Nice : L'Escale, lieu d'accueil des jeunes et de leurs parents fête ses 20 ans

Elle reçoit tous les jeunes niçois en galère depuis 20 ans maintenant : l'Escale, point d'accueil géré par le CCAS de Nice fête son anniversaire. L'occasion de rappeler ses missions. Depuis 2001, elle accueille les jeunes de 11 à 25 ans aussi bien pour les accompagner dans leur recherche de formation scolaire, d'un emploi, pour un souci de santé, ou bien en cas de rupture avec leur famille. Il propose aussi une aide au permis de conduire.

Des professionnels à l'écoute des adolescents

Sur place, plusieurs professionnels sont à disposition de ces ados, et de leur famille. Educateurs spécialisés, assistantes sociales ou encore psychologues à l'écoute, le tout gratuitement. Cela peut notamment s'avérer utile lorsque le dialogue entre un jeune et ses parents devient de plus en plus compliqué.

Un numéro de téléphone si vous avez besoin de contacter l'Escale : 04 92 47 67 40. Vous trouvez toutes les informations nécessaires ici.