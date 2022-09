Nice : l'extension de l'aéroport, un "projet anachronique" pour le collectif citoyen 06

Le collectif citoyen 06 espère de tout coeur l'annulation du permis de construire concernant l'extension de l'aéroport de Nice, alors que le dossier est examiné ce lundi matin à Marseille. Le projet repose sur la construction de deux nouveaux bâtiments pour 25.000 mètres carré au total pour fluidifier le trafic. Pour le cofondateur du collectif Thierry Bitouzé, cela va bien au delà de deux simples bâtiments. "Ce projet est d'une énorme envergure, il va engendrer 20.000 vols supplémentaires tous les ans au dessus des niçois, avec son lot de pollution et de bruit, et de population supplémentaire pour la ville de Nice".

L'impact écologique pointé du doigt

Pour Thierry Bitouzé, "ce projet va à l'encontre de la sobriété voulue par le président et qui va à l'encontre de cet été d'enfer que nous venons de vivre avec les canicules et la sécheresse, c'est un projet totalement anachronique." C'est donc à la justice de trancher, alors que le gouvernement, lui, prenait déjà position en 2019, estimant par la voix du ministre des transports de l'époque Jean-Baptiste Djebbari que "ne pas développer la capacité d’accueil aéroportuaire serait donner un coup de frein au développement de Nice et de sa région".