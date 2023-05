Nice : le " Lou Passagin" reprend du service ce lundi 15 mai

A 11h, c'est la mise en service officielle de la navette gratuite du département. Tous les jours cet été au port de Nice, des traversées maritimes sont proposées de 10h à 19h entre les quais Infernet et Entrecasteaux, à bord d'un pointu

"Lou Passagin" est le nom d'un bateau traditionnel de pêche à Nice appelé "pointu". Il est souvent utilisé pour des promenades touristiques ou pour traverser le port de Nice.

Il est possible de traverser le Port de Nice gratuitement à bord du Lou Passagin. Ce bateau est exploité par l'association "Lou Passagin Nissart" et assure une liaison régulière entre les deux rives du port. C'est un moyen agréable et pittoresque de se déplacer dans cette partie de la ville.

Depuis le rétablissement de la tradition, ce sont plus de 400.000 passagers qui ont embarqué à bord du Pointu.

La traversée est gratuite, mais la tradition veut que l'on laisse une petite pièce au pilote pour le remercier !