Nice, France

L'association SOS Suicides compte quatre antennes en France, dont une à Nice, qui reçoit plus de 1 000 appels par an (plus de 5 000 au niveau national). Le rôle de cette association est d'écouter et de diriger les personnes en grande souffrance vers les professionnels de santé.

Le numéro de SOS Suicides : 01 40 44 46 45.

Les derniers chiffres de l'observatoire national du suicide montre une baisse de 26 % du nombre de morts par suicide entre 2003 et 2014 (les derniers chiffres s'arrêtent à 2014). A Nice, sur l'année 2012, 160 personnes se sont donné la mort, 164 dans les Alpes-Maritimes.