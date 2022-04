Nice : les élèves d'une école se mettent en scène pour une campagne d'affichage contre le harcèlement

Des petits niçois se mobilisent contre le harcèlement scolaire. L'école Ronchèse, dans le centre ville de Nice, multiplie depuis le début de l'année les ateliers pour sensibiliser les enfants. Un groupe d'une dizaine d'ambassadeurs anti harcèlement a même été crée avec des élèves de CM2. Ils viennent parler dans chaque classe - de la petite section de maternelle au CM2 - des risques du harcèlement.

Pour sensibiliser tout le monde ils n'ont pas hésité à se mettre en scène et à se prendre en photo. Des affiches ensuite placardées partout dans l'école. Pour eux, le harcèlement scolaire c'est tolérance zéro.

"Le pire c'est de ne rien dire"

Des enfants bousculés, moqués, sur 9 scénettes, les petits niçois ont décliné toutes les formes de harcèlement à l'école. "On a fait une mise en scène où on faisait trébucher quelqu'un et toutes ses affaires étaient étalées par terre. Il y a une autre image où deux garçons ouvrent la porte des toilettes. Malheureusement à cause de ça, certaines personnes ne vont plus au toilettes", raconte Clarisse, 10 ans en montrant les photos.

"Il ne faut pas avoir peur" - Nour, 10 ans

C'est un photographe professionnel qui est venu prendre en photo les enfants. Nour est très fière de participer à ce projet. "Notre slogan c'est : le pire c'est de ne rien dire. On essaie de dire à tout le monde qu'il ne faut pas se disputer, qu'il ne faut pas créer des histoires. Il ne faut pas commander les autres, on est chef nous-même et de personne d'autre", assure la petite fille. "Les enfants qui ont ce problème-là doivent s'imposer", dit Nour. "Il ne faut pas se cacher, il faut rester présent. Il ne faut pas avoir peur", conclut-elle.

Pour sa copine Charlotte, être ambassadrice anti harcèlement ça veut dire beaucoup. Elle qui a été harcelée dans son ancienne école. "Je pense que ça peut aider des personnes pour leur dire qu'elles ne sont pas seules", assure Charlotte. Les élèves vont aussi présenter chacun un livre sur le harcèlement dans une des classes de l'école.

Les ambassadeurs contre le harcèlement de l'école Ronchèse à Nice vont sensibiliser tous les élèves de l'école. © Radio France - Manon Derdevet

Pour Marie Grimaldi la directrice de l'école, il faut sensibiliser les enfants dès la maternelle, même si elle ne connait pas de situation de harcèlement dans son établissement. "Je pense qu'il y a des enfants qui ne se rendent pas compte à quel point l'impact est fort", assure-t-elle. "Personne ne doit se trouver agressé ou diminué", poursuit ma directrice qui incite tous les enfants à "aller trouver un adulte" en cas de problème.

Cette campagne d'affichage va participer au concours national "Non au harcèlement" organisé par le ministère de l’éducation nationale.