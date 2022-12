Nice : les patrons de bar du Cours Saleya inquiets avant la demi-finale entre la France et le Maroc

Sur le cours Saleya à Nice, Salvatore, le cuisinier d'un restaurant italien retient son souffle à 48 heures de France-Maroc : "on nous a brûlé une partie de notre store qui surplombe la terrasse", explique-t-il encore dépité. "C'est un supporter de la France qui a jeté un fumigène et ça s'est enflammé".

Juste en face - Alpha le patron d'une brasserie prend une décision radicale : il ne diffusera pas France-Maroc : "Les gens viennent dans mon établissement pour prendre du plaisir, ils doivent repartir sains et saufs". Il poursuit : "j'avais investi sur cette coupe du monde en recrutant du personnel, en achetant des télés et en me procurant une meilleure sono mais je vais devoir renoncer à une grosse partie de ma recette pour la journée de mercredi".

Le bar voisin d'Alpha accueillera bien des supporters sur sa grande terrasse pour que tout se passe bien, l'établissement paye un dispositif de sécurité : "Cinq agents professionnels sont présents à chaque coins et on met aussi des barrières pour qu'un dispositif que Dann que le patron avait déjà mis en place samedi soir face aux Anglais.