Nouvelle manifestation des opposants au pass sanitaire à Nice

Quatrième samedi de mobilisation des opposants au pass sanitaire. Des centaines de manifestants sont réunis en ce moment place Garibaldi à Nice. La semaine dernière, la manifestation avait attirée plus de 6.000 personnes.

Les opposants au pass sanitaire se réunissent une nouvelle fois ce samedi un peu partout en France. 150 manifestations prévues et notamment à Nice, où des centaines de personnes sont déjà réunies place Garibaldi pour dire non à ce pass sanitaire. "La peut n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre", "Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'Homme", peut-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants. Le mot "Liberté" est d'ailleurs régulièrement scandé.

Des centaines d'Azuréens opposés au pass sanitaire sont réunis ce samedi après-midi place Garibaldi à Nice. © Radio France - Thomas Coignac

Plus de 6.000 manifestants samedi dernier

Il s'agit du quatrième samedi de mobilisation des opposants au pass sanitaire, et c'est en région PACA que la mobilisation est la plus forte. Le samedi 1er août, 6 500 manifestants s'étaient rassemblés à Nice, selon la police. Ils étaient déjà 6 000 le week-end précédent.

Le Pass sanitaire entre en vigueur lundi dans les avions, trains ou restaurants

Entre temps, le conseil constitutionnel a validé l'entrée en vigueur du pass sanitaire. À partir du lundi 9 août, il sera obligatoire dans les cafés, restaurants, avions, trains, cars pour les longs trajet. Il sera également demandé à l'entrée de tous les lieux de loisir et de culture, sans jauge maximale. Enfin, les visiteurs ou les patients non urgents devront aussi montrer patte blanche à l'entrée des hôpitaux et des maisons de retraite - tant que cette obligation ne fait pas "obstacle à l'accès aux soins", a bien souligné le Conseil constitutionnel.