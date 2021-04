Nice : première ville de France de plus de 200.000 habitants où il fait bon vivre !

Le Journal du Dimanche a dévoilé le palmarès des villes où l'on vit le mieux en France. Nice est septième des villes de plus de deux mille habitants mais première de celles de plus de 200.000 habitants. Théoule-sur-mer est sixième pour les villes de moins de deux mille habitants.

Selon le palmarès 2021 réalisé par l'association Villes et villages où il fait bon vivre et publié par le Journal du Dimanche ce 11 avril, Nice est septième des villes de plus de deux mille habitants mais première de celles de plus de 200.000 habitants. Théoule-sur-mer est sixième pour les villes de moins de deux mille habitants.

Ce classement se base sur plusieurs critères : la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs. Le taux de chômage, l'espérance de vie, la présence d'une gare, d'une boucherie, d'un collège, l'éloignement d'une maternité ou d'un plan d'eau font aussi partis des critères.