Nice : quatre familles ukrainiennes hébergées par Habitat et Humanisme

L'association Habitat et Humanisme se mobilise à son tour à Nice, en hébergeant quatre familles ukrainiennes grâce notamment à la générosité de donateurs et de bénévoles azuréens.

L'appel, lancé ces jours-ci sur France Bleu Azur, a donc été entendu. Ce mardi, quatre familles ukrainiennes se sont installées dans des chambres mises à disposition par l'association Habitat et Humanisme, et meublées grâce à la générosité d'auditeurs qui ont donné des lits, des meubles, ou un peu de leur temps pour permettre à ces réfugiés de s'installer dans les meilleures conditions possibles. Le lieu est idéal : un ancien Ehpad, tout près du boulevard Carabacel à Nice, et des chambres donnant sur un parc arboré et calme ou le chant des oiseaux remplace le bruit des bombes pour ces familles.