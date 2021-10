Seize jeunes Azuréens viennent de s'engager avec l'Armée de terre

L'Armée de terre est le plus gros recruteur de jeunes de 17 à 25 ans en France. Chaque mois dans les Alpes-Maritimes, une vingtaine de contrats sont signés. Ce jeudi, seize jeunes Azuréens se sont engagés.

"Servir la France et défendre son pays" voilà les valeurs choisies par seize jeunes Azuréens. Agés de 18 à 25 ans, ils viennent de s'engager avec l'Armée de terre. Une cérémonie très symbolique a eu lieu ce jeudi matin dans les jardins de la villa Masséna à Nice en présence des futurs soldats qui sont venus signer leurs contrats devant leurs familles, des amis, des militaires et des élus.

Après la cérémonie, place à la formation

Les 16 jeunes Azuréens qui viennent de s'engager vont maintenant suivre une formation dans les différents régiments aux quatre coins de la France. Certains vont partir dans le Nord-Est, au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche, près de Strasbourg. D'autres vont commencer leur formation dés la semaine prochaine du côté de Tarbes ou de Saint-Maixent, près de Poitiers, à l'école des sous-officiers. Avant de signer leurs contrats, ils ont tous passer la sélection à Lyon. Une série de tests est obligatoire explique le commandant Nicolas en charge du recrutement pour l'Armée de terre dans les Alpes-Maritimes.

"Aujourd'hui, jeunes gens, vous pouvez être fiers de votre choix."

Au cours de la cérémonie de signature, le colonel Philippe Haristoy, commandant du groupement de recrutement pour le Sud-Est, a salué l'engagement des 16 jeunes Azuréens pour leur pays. Le colonel leur a rappelé que la formation allait être exigeante et qu'il fallait qu'ils soient exemplaires.

Parmi les 16 jeunes Azuréens recrutés, Sasha, 22 ans explique qu'il a toujours voulu se tourner vers l'armée car il apprécie les valeurs d'entraide, de courage. Après un baccalauréat scientifique, et trois ans en fac d'informatique, il va suivre se former à l'école des sous-officiers de Saint-Maixent. Le jeune Azuréen s'est engagé pour neuf ans avec l'Armée de terre. Il va se spécialiser dans les télécommunications.

L'Armée de terre recherche des profils très variés

Au fil des années, l'armée s'est modernisée. Les compétences recherchées sont très variées explique le commandant Nicolas. Des pilotes de drones, des maîtres-chiens, des informaticiens, des musiciens, des mécaniciens sont recrutés par l'Armée de terre. Il y a plus de cent spécialités explique le commandant Nicolas.

"Pour un homme ou femme au combat, il faut neuf autres soldats en soutien".

Chaque année dans les Alpes-Maritimes, plus de 200 jeunes sont recrutés par l'Armée de terre. Les formations ont par contre toutes lieu en dehors du département. Pour s'engager, il faut avoir entre 17 et demi et 32 ans. Toutes les infos sur sengager.fr.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



