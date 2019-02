Nice teste la reconnaissance faciale en période de Carnaval

Les 19 et 20 février, la ville de Nice va expérimenter un logiciel de reconnaissance faciale. C'est une première en France. Les policiers municipaux du centre de supervision urbain niçois utiliseront ce logiciel monégasque, relié à six caméras placées dans le secteur du Carnaval de Nice.

La ville de Nice expérimente un logiciel de reconnaissance faciale pendant son carnaval. Il s'agit d'une première en France. Les mardi 19 et mercredi 20 février, les policiers municipaux du centre de supervision urbain niçois utiliseront un logiciel monégasque appelé Anyvision. Relié à six caméras, dans le secteur du Carnaval de Nice, le logiciel permet aux policiers de repérer 1.000 volontaires, dont la photo a été récupérée et placée dans une banque de données. Les autres personnes filmées par le logiciel seront floutées. Le but : justifier la pertinence d'un tel système pour repérer des personnes "fichées".

C'est la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) qui a donné l'autorisation pour une telle expérimentation le 15 février dernier.

Nous avons reçu le 15 février, pour la première fois, l’autorisation d’expérimenter la reconnaissance faciale durant le @nice_carnaval. Nous devons utiliser toutes les innovations possibles au service de notre sécurité ! #Nice06pic.twitter.com/jl4cq8NmeE — Christian Estrosi (@cestrosi) February 18, 2019

Christian Estrosi, le maire de Nice, compte bien se servir de ce test grandeur nature pour utiliser cette technologie sur le long terme : "Nous avons apporté la preuve à la CNIL que nous pouvions faire cette expérimentation qui serait utile ensuite, pour qu'elle prenne les décisions, ainsi que le gouvernement, de manière non plus expérimentale mais opérationnelle. Il nous faudra apporter la preuve de la préservation des libertés individuelles."

Suite à l'expérimentation, Christian Estrosi prévoit de faire une proposition de loi dans le but de modifier les lois Informatique et Liberté de 1978 et celle sur la vidéosurveillance de 1995.