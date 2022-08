Un nouveau modèle de chaise bleue pour la Promenade des Anglais ?

L'histoire des chaises bleues de Nice ne semble pas terminée. Un Niçois se lance dans l'élaboration de nouvelles chaises bleues, sur le modèle de celles installées sur la Promenade des Anglais dessinées par Jean-Michel Wilmotte et Charles Tordo avant lui dans les années 50.

Il s'agit de Stéphane Rousson, un inventeur qui s'est fait connaitre en devenant le premier pilote à tenter la traversée de la Manche en ballon dirigeable à propulsion humaine, c'est à dire à pédales. Il explore désormais un tout autre domaine en se lançant dans la conception de cette chaise et se fait aider par son ami designer Minh-lôc Truong.

Premiers coups de crayons il y a sept ans

Ils se sont lancés dans ce projet en 2015. "En fait, c'est la disparition progressive des chaises bleues usées ou volées qui m'a poussé à envisager le futur de ces chaises", explique Stéphane Rousson. Pour l'instant, il n'en est encore qu'au stade de projet mais un projet bien avancé tout de même puisqu'un dossier vient d'être envoyé à la mairie de Nice pour proposer le modèle. Stéphane Rousson souhaite que la Ville lance un appel d'offre, un peu comme un concours à celui qui dessinerait la plus belle chaise bleue. Pour le moment, il n'a pas reçu de réponse. La mairie n'a pas non plus exprimé son intention de changer les chaises bleue. L'initiative vient de Stéphane Rousson.

Plusieurs prototypes

Voici un prototype de la chaise bleue de Stéphane Rousson. Les accoudoirs plus arrondis symbolisent la courbure de la baie des anges © Radio France - Julie Munch

Stéphane Rousson imagine une version finale de sa chaise bleue avec des accoudoirs creux - Stéphane Rousson

Et pourquoi pas des accoudoirs blancs pour la chaise bleue de Stéphane Rousson? - Stéphane Rousson

Inspiration ou copie ?

Le projet de chaise de Stéphane est aussi déposé à l'Institut national de la propriété industrielle pour éviter toute copie. C'est d'ailleurs une question centrale dans l'histoire de la chaise bleue. "La chaise bleue de Wilmotte tombe dans le domaine public le 5 juin 2023, ce qui nous laisse un an avant que le mythe disparaisse, noyé dans les copies du monde entier", explique l'inventeur, qui se défend lui-même d'avoir voulu copié.

"C'est vachement important. On n'a pas fait une copie de la même manière que Wilmotte n'a pas fait une copie de la chaise de Charles Tordo. Elles se ressemblent beaucoup mais ont des différences. Tout l'art était de faire quelque chose de différent des deux autres tout en respectant le style. Et j'espère qu'on y est arrivé."