Nice : une cellule d'écoute psychologique gratuite pour accompagner les étudiants en difficulté

L'épidémie de Covid et la crise sanitaire qui en découlent ont plongé de nombreux étudiants dans la précarité. L'isolement, les problèmes financiers, l'avenir incertain, l'inquiétude, provoquent un sentiment de détresse chez de nombreux jeunes. Alors pour soutenir les 45.000 étudiants niçois, la mairie met en place un plan d'actions solidaires.

Parmi les mesures phares : la création d'une cellule d'écoute dédiée aux étudiants, qui sera active à partir de lundi 8 février. Cette plateforme téléphonique sera disponible gratuitement du lundi au vendredi de 13h à 18h : il s'agit du 04.97.13.46.46. Au bout du fil, des personnels formés pour accueillir la parole des jeunes, les orienter dans leurs démarches sociales s'ils en ont besoin ou leur proposer un rendez-vous avec un psychologue dans les 48h qui suivent, en présentiel pour les faire sortir de leur isolement.

Écouter, rassurer, accompagner les jeunes

"Cette cellule a pour vocation de les écouter, de les orienter et de les aider à se réinscrire dans une dynamique qui leur permet de se projeter malgré la situation sanitaire et malgré les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien", explique Éléonore Brocq, psychologue clinicienne au CHU de Nice, co-responsable de la plateforme.

Elle veut rappeler aux jeunes qu'aller "consulter un psychologue, ce n'est pas être fou". "C'est qu'à un moment donné de sa vie, on est en difficulté, on a besoin d'un coup de pouce, et les psychologues sont formés, compétents, disponibles et sont là pour ça", insiste-t-elle.

"Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en situation de détresse totale, en situation de précarité extrême, ils nous le disent", confie Amaury Baudoux, président de la Face 06, la Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes. "Nous, les associations, on est là pour les aider, pour répondre à ça, mais on ne peut pas tout faire seuls. On doit le faire tous ensemble et cette ligne d'écoute répond en partie à ça. On a été entendu", estime-t-il.

Il salue également d'autres mesures prises par la municipalité niçoise à destination des jeunes, par exemple la création d'un resto solidaire qui ouvrira dans les prochains mois ou encore les transports gratuits le weekends pour les jeunes de 18 à 25 ans

à lire aussi Covid-19 : les étudiants vont pouvoir à nouveau manger sur place dans les restaurants universitaires

Une étudiante niçoise interpelle Macron sur les réseaux sociaux

Face à cette détresse ressentie par les étudiants, une jeune niçoise a réussi à trouver les mots justes pour la retranscrire. Il y a une semaine, Romane Deshayes, 20 ans, a publié un message sur LinkedIn, un réseau social professionnel.

Elle y raconte son quotidien difficile en pleine pandémie. "Les étudiants sont en train de mourir... À l'aide", écrit-elle, en interpellant Emmanuel Macron. Et le post fait le buzz ! Il a été partagé plus de 39.000 fois en seulement quelques jours.

Capture d'écran du post de Romane Deshayes sur LinkedIn. - DR

La jeune femme, étudiante en développement commerciale à l'école Pigier en Nice, travaille en alternance dans une petite entreprise à Villeneuve-Loubet. Mais la crise sanitaire l'a mise en difficulté financière. "J'ai un salaire de 780 euros, mais j'ai le loyer à payer, l'essence, le péage, l'électricité, internet", raconte-t-elle, regrettant de ne plus pouvoir faire des missions d'intérim en plus, qui lui permettaient auparavant de mettre un peu de beurre dans les épinards.

Je reçois plein de messages d'étudiants et d'étudiantes qui me donnent des bons plans

"Avec le Covid et le couvre-feu, il n'y a quasiment plus de missions d'intérim. On ne m'appelle plus, donc c'est un peu compliqué ces temps-ci", confie Romane. D'autant plus qu'elle vient d'apprendre que ces APL (aides personnalisées au logement) étaient revues à la baisse.

Romane Deshayes a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, en interpellant Emmanuel Macron sur la question des étudiants en situation de précarité. Nice, le 5 février . © Radio France - Emeline Ferry

Alors pour partager sa situation, pour demander de l'aide, l'étudiante niçoise a publié le message sur les réseaux sociaux. "Cet appel à l'aide, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour tous les autres étudiants qui sont en situation de précarité", poursuit-elle. Une bouteille à la mer partagée massivement, alors depuis quelques jours, elle reçoit de nombreuses sollicitations dans sa boîte mail.

"Il y a plein de messages d'étudiants et d'étudiantes qui me donnent des conseils, des bons plans. Je leur réponds, je leur en donne aussi. Ça fait plaisir, on se serre les coudes. C'est important de s'aider entre jeunes, on comprend ce qu'on vit et on voit qu'on n'est pas seul. Psychologiquement, ça fait du bien", sourit Romane. Pour partager tous les conseils qu'on lui envoie, la Niçoise a créé un groupe d'entraide pour les étudiants sur le réseau social.