Nice : une mamie de 85 ans en pleurs dans le bus, elle en appelle à la mairie

Alors que la rentrée est passée, les files d'attentes, elles, sont toujours d'actualité. Boulevard Dubouchage à Nice, devant l'agence Lignes d'Azur, il y a toujours beaucoup de monde. Certains ont patienté pendant plus d'une heure pour pouvoir recharger ou acheter sa carte d'abonnement.

Les files d'attentes boulevard Dubouchage

Sur ces files d'attentes qui se prolongent après la rentrée , Claudine l'explique tout simplement : "avec une seule agence sur Nice une grande métropole c'est normal qu'il y ait du monde. Là je suis obligé de poser des heures pour venir acheter mon abonnement".

File d'attente à Nice © Radio France - Sébastien Germain

Des usagers en colère

Sophie a 85 ans, elle ne se déplace qu'en transport en commun mais si elle pouvait elle ferait différemment parce qu'elle trouve que le réseau Ligne d'Azur se dégrade :"Dans les bus c'est devenu l'enfer. Il y a trop de monde. On est obligé de se battre pour avoir une place tellement il y a du monde. Il m'arrive de pleurer. Autre problème : les chauffeurs ne nous déposent pas à l'arrêt. Ils nous arrêtent plus haut. On doit faire tout le reste à pied. A 85 ans, je souffre. J'aimerais que la mairie fasse quelque chose. La situation devient insupportable."

Le prix de l'abonnement créé toujours beaucoup de crispation

Depuis le 1er juillet, les tarifs des transports en commun Lignes d'Azur sont revus à la hausse. Le ticket unitaire passe de 1,50 à 1,70 euro. Le coût de l'abonnement annuel, quant à lui, grimpe de plus de 10% . Les Niçois pestent face à l'augmentation des prix.

Nadège, elle, ne comprend pas l'augmentation de l'abonnement solidaire : "Il a augmenté. Désormais on paie tous les mois un euros cinquante de plus pour les frais de dossier. Si nous prenons un abonnement solidaire, c'est que nous sommes à un euros cinquante près."

Depuis samedi 1er juillet, fini les titres papier sur le réseau Lignes d'Azur, désormais, il faut avoir une carte rechargeable.