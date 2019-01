Nice va accueillir le congrès international des victimes du terrorisme

Nice, France

Le huitième congrès international des victimes du terrorisme aura lieu à Nice du 21 au 23 novembre 2019. Des victimes de 35 nationalités différentes sont attendues, des acteurs de terrain, des spécialistes de la lutte contre le terrorisme ou la radicalisation violente. C'est l'association française des victimes du terrorisme qui organise ce congrès, soutenue par la ville de Nice pour la partie financière et logistique. Un congrès placé sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. Le roi d'Espagne est également convié à l'ouverture. Le congrès sera ouvert au public. 600 personnes sont attendues.

Un moment d'échanges, de rencontres

L'objectif de ce congrès est d'"aider les victimes à faire entendre leurs voix, dans leur diversité culturelle et géographique", précise Guillaume Denoix de Saint Marc, directeur de l'association française des victimes du terrorisme, "permettre aux pouvoirs publics de différents pays d'harmoniser leur politique en matière de lutte contre le terrorisme". La situation des victimes mineures sera particulièrement abordée, comment aider les enfants victimes à se reconstruire, à avancer dans la vie.

Deux temps forts de recueillement

Il y aura deux temps forts de recueillement, le 21 novembre pour les victimes de l'attentat de Nice à la villa Masséna, et le 22 novembre pour tous les primo-intervenants lors d'un attentat. Des intervenants qui ne bénéficient pas toujours d'accompagnement dans la résilience.

Les associations niçoises, Mémorial des Anges, Promenade des Anges et Montjoye sont conviées à l'organisation de ce congrès. Des tables rondes, des débats, des prises de parole sont prévus. Les victimes locales volontaires hébergeront des victimes venues de l'étranger.

Anne Murisse, de l'association Mémorial des Anges, a perdu sa fille dans l'attentat de Nice en 2016. Elle salue l'initiative de ce congrès où des victimes du monde entier peuvent échanger, "qu'on soit Français, Espagnol, Américain,... on a tous la même volonté de s'en sortir, on partage la même souffrance, la même résilience, on arrive à se comprendre. On se donne des pistes pour s'en sortir, c'est important de ne pas se savoir seul."

Les débouchés du congrès

Les précédents congrès internationaux des victimes du terrorisme avaient mené par exemple à la création d'une médaille de la reconnaissance du statut de victime, à une meilleure coordination des soins sur le moyen et le long terme, à la création d'un réseau international des victimes du terrorisme.