Nice, ville "préférée" des toutous - #MaSolution

Le classement du magazine 30 millions d'amis met la ville de Nice à la 1ère place du podium des villes française de plus de 100 000 habitants où il faut bon vivre avec son chien, au moment où des affiches sauvages fleurissent pour protester contre les déjections canines sur les trottoirs

Mention très bien pour Nice! La ville obtient 17.1 sur 20 au classement, c'est la 1ère des villes françaises de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien. Un résultat encourageant pour la mission sur la condition animale créée par le maire. Mais s'il y a beaucoup de chiens "heureux", c'est autant de déjections quotidiennes qui sont le cauchemar des riverains.

Des affiches sauvages disent STOP au déjections!

Les niçois tout comme certains propriétaires de chiens font la chasse aux crottes sur les trottoirs. Dans le quartier de la Libération - Borriglione des affiches sauvages ont fait leur apparition. L'une d'elle propose un cours de yoga gratuit : "Pliez vos jambes. Inclinez votre Buste. Et Ramassez la M... de votre chien !!!

Dans une impasse quatre pages en format A4 sont sommairement scotchées et badigeonnées de fluo orange. On y voit des dessins d'enfants avec ce petit rappel "les sacs à crottes existent" "ramassez les crottes" "les amendes sont de 135 euros". Mais apparemment dans ce quartier les chiens sont rois, en tout cas les propriétaires n'en font qu'à leur tête.

Avec une bonne dose d'humour et peut-être aussi l'énergie du désespoir, les affiches sauvages pointent un manque de civisme.

Sensibiliser au civisme

Parmi les critères pris en compte pour le classement du magazine 30 millions d'amis : la propreté. Les services de la ville oeuvrent quotidiennement avec 14 motos à déjections canines. Il y a également 700 points de distribution de sacs à crottes gratuits répartis dans la ville. Mais le civisme des propriétaires de chiens s'arrêtent parfois à quelques mètres des poubelles. Beaucoup confient un problème de disponibilités de ces sacs, tout en reconnaissant que la ville ne peut pas tout faire.

Les propriétaires de chiens respectueux de la propreté des trottoirs appellent parfois à plus de fermeté à l'encontre de ceux qui laissent leurs animaux se soulager n'importe où. D'autres préfèrent d'avantage de sensibilisation et réclament des structures adaptées aux animaux en ville.

Les critères de classement du "bonheur canin"

Parmi les actions de la ville en faveur de la cause des chiens et des chats, le classement du magasine 30 millions d'amis prend en compte l'accessibilité. A Nice il y a 12 espaces dédiés aux chiens et 152 parcs autorisés par nos amis à 4 pattes tenus en laisse. Il y aura aussi une seconde plage où leur présence sera autorisée.

Hier jeudi 22 avril, Henri-Jean Servat conseiller municipal délégué à la protection animale a tenu une conférence de presse à propos du classement de la ville où il fait bon vivre avec son chien. L'occasion pour lui d'expliquer les actions qu'il a entrepris en terme de sensibilisation à la cause animale. Il s'agit surtout de lutter contre l'abandon. La ville veut prochainement s'occuper des animaux lorsque leurs maîtres sont hospitalisés. Elle projette aussi d'essayer d'assoupir les critères d'adoption des animaux par des personnes âgées. Enfin une expérimentation est menée par la ville afin de permettre aux chiens, notamment de grande taille de prendre les transports équipés d'une muselière.

Un autre critère mis en avant par la ville et pris en compte dans le classement, ce sont les initiatives en matière d'engagement. L'opération "croquette du soleil" a été mise en place pour aider les sans-abris à nourrir leurs animaux et en prendre soin de . Il a aussi détaillé la gratuité de la fourrière et le soutien de la ville aux associations qui nourrissent les chats.

