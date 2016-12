Nicolas Escudé devient le nouvel entraîneur de Jérémy Chardy

Après une année difficile, le tennisman béarnais choisit le palois Nicolas Escudé pour l’entraîner. Jérémy Chardy a chuté à la 69e place mondiale cette saison.

"On avait envie de tenter le challenge tous les deux" explique Jérémy Chardy. Après une saison difficile notre béarnais de Boeil-Bezing est à la 69ème place du classement ATP: "j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour l'année prochaine" assure Jérémy avant de s'envoler ce mercredi soir pour Doha au Qatar.

Son ami palois

Jérémy Chardy explique avoir toujours admiré le jeu de son ami palois Nicolas Escudé "quand il jouait il avait un jeu vraiment agressif porté sur l'avant, sur le jeu au filet, ça c'est quelque chose pour j'ai envie d'améliorer dans mon jeu, de pouvoir venir plus au filet et j'espère qu'il va pouvoir m'aider à mieux le faire". Jérémy et Nicolas se sont connus à Pau dans les années 90, l'un commençait à briller l'autre ramassait les balles"il me connait bien donc il peut m'apporter plein de choses dans la tactique, dans la gestion des émotions" explique Jérémy Chardy.

Je suis très content de mon choix et je suis très content qu'il ait voulu travailler avec moi — Jérémy Chardy

Nicolas Escudé âgé de 40 ans va entraîner Jérémy Chardy avec Benjamin Ebrahimzadeh, un entraîneur mis à disposition par l'Académie Mouratoglou. Nicolas Escudé a co-entraîné Jo-Wilfried Tsonga pendant trois ans, Tsonga actuellement 12e du classement mondial. Pour rappel Nicolas Escudé fut le grand artisan de la victoire française à la Coupe Davis de 2001.

Nicolas Escudé voit un nouvel objectif en Jérémy Chardy "je suis extrêmement motivé pour lui apporter toute ma connaissance et mon expérience [...] on va essayer de lui faire améliorer son niveau moyen. Il est capable de jouer extrêmement bien au tennis à savoir battre les meilleurs mondiaux mais il peut aussi avoir des creux avec des défaites sur des joueurs beaucoup plus faibles que lui en terme de classement".

Rattraper une saison difficile

Blessé au pied droit cet été Jérémy Chardy vient de passer une saison difficile " j'ai pas aussi bien joué que je l'aurais souhaité, ça a été une année compliquée à plusieurs niveaux alors maintenant j'ai vraiment envie de bien jouer, je suis motivé, physiquement je suis bien. C'est une nouvelle saison, des nouveaux challenge et j'espère que ça va me sourire".

Jérémy Chardy s'envole ce soir pour Doha au Qatar puis Sydney pour des tournois de préparations avant l'Open d'Australie qui aura lieu du 16 au 29 janvier 2017.