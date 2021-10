Nicolas Florian et "Bordeaux Ensemble" inaugurent officieusement la place Gambetta

8 mois après la fin de ses travaux de rénovation et son ouverture au public, la place Gambetta de Bordeaux a été inaugurée, ce dimanche 24 octobre. Mais pas officiellement, parce que c'est l'élu d'opposition et ancien maire Nicolas Florian qui s'en est chargé avec son groupe "Bordeaux Ensemble". Accompagné notamment de son ex-premier adjoint Fabien Robert et de l'ancien président de la métropole, Patrick Bobet, il a prononcé un discours devant environ 200 personnes, acquis à sa cause. Mais une poignée de militants écologistes se sont rappelés au souvenir de Nicolas Florian, avec des banderoles et des huées.

Le discours de Nicolas Florian interrompu et quelques tensions

L'ancien maire s'est félicité du changement de cette place Gambetta, projet lancé lorsqu'Alain Juppé était aux affaires : "c'est un vrai succès populaire auprès des Bordelaises et des Bordelais. On a donné de la fonctionnalité, c’était un rond-point, nous en avons fait un vrai jardin public, un jardin à l’anglaise ! Il y a eu des arbres abattus, on le regrette tous, mais aujourd’hui c’est 77 arbres qui ont été plantés." De quoi provoquer la colère de l'association "Aux arbres citoyens", qui avait déjà déployé plusieurs banderoles : "Les marronniers de Gambetta, l'abattage de la honte" "Les assassins inaugurent leurs crimes" ou "A la mémoire des arbres sacrifiés". Le discours de Nicolas Florian a régulièrement été interrompu et des tensions entre militants écologistes et soutiens de l'élu d'opposition ont éclaté.

Des militants écologistes ont déployé des banderoles pendant la prise de parole de Nicolas Florian. © Radio France - Thomas Vichard

Des interventions peu appréciées par Nicolas Florian. "Chacun doit respecter les autres. Moi, je ne vais pas troubler des rassemblements ou des manifestations de personnes qui ont une cause à défendre. Même si elle est noble, j'attends en inverse qu'on ne vienne pas troubler le rassemblement des gens qui ont envie de témoigner de la réussite de cette place", explique-t-il. Parce qu'"Aux arbres citoyens" a toujours en tête l'abattage de 18 marronniers pour la rénovation de la place Gambetta. "C'est quelque chose qui restera dans l'histoire de la ville de Bordeaux comme une espèce de blessure très douloureuse", affirme Sandra Barrère la présidente de l'association.

Une critique dont ne veut plus entendre parler Patrick Bobet, le maire du Bouscat et ancien président de la métropole : "On naît, on vit, on meurt et les arbres, c'est pareil, ils meurent. Il faut arrêter de se chamailler pour quatre arbres. Que l'on replante aussitôt, qu'on arrose et qu'on fait monter très vite... Dix ans plus tard, tout le monde aura oublié ça, c'est un faux problème." Le vrai souci pour le groupe "Bordeaux Ensemble", c'est l'absence d'inauguration officielle de la place Gambetta par la nouvelle mairie. Une erreur de Pierre Hurmic, le maire actuel selon Fabien Robert, conseiller municipal d'opposition. "Quand on a le sens des responsabilités, on ne gouverne pas pour une étiquette politique. On gouverne pour tout le monde et la réalité, c'est qu'il y a des centaines de personnes sur cette place. Donc oui, je regrette que le maire ne l'ait pas inauguré", explique l'ancien premier adjoint.

En 2018 pour dénoncer l'abattage des marronniers, Pierre Hurmic, alors conseiller municipal d'opposition, s'était enchaîné à un arbre. La mairie de Bordeaux a refusé, sur un motif administratif le rassemblement à "Bordeaux Ensemble". Le collectif a finalement obtenu une autorisation de la préfecture.