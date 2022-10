"Aucun nouveau Canadair ne sera commandé par la France", révèle Nicolas Nadal, du syndicat Sud Pompiers Gard

La douche froide pour les représentants des pompiers qui étaient reçus ce mercredi à Paris par Caroline Cayeux, la ministre des Collectivités territoriales. Nicolas Nadal, représentant du syndicat Sud Pompiers Gard faisait partie de la délégation. "On vient d'apprendre que l'État français n'a fait aucune commande d'avion bombardier pour les prochaines années. Il s'appuiera sur les commandes qui ont été faites par l'Europe, soit deux Canadair alors que des pays comme l'Espagne ou la Grèce en ont commandé cinq chacun. C'est une honte, on le déplore fortement. Le président de la République l'avait pourtant annoncé lors des feux de Bordeaux."

Pendant l'été, jusqu'à 10.000 sapeurs-pompiers par jour ont été mobilisés par les incendies qui ont ravagé 62.000 hectares de forêt, de la Gironde au Jura en passant par le Finistère et le Maine-et-Loire. Lors du congrès national des Sapeurs Pompiers à Nancy en septembre 2022, Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France avait déploré que "la flotte de bombardiers d'eau et d'hélicoptères ne soit pas dimensionnée pour l'ensemble du territoire".

Le système de la sécurité civile à bout de souffle

Pour Nicolas Nadal, il est également urgent de recruter massivement des pompiers professionnels. "Nous demandons par exemple une reconnaissance pour les droits à la retraite, une revalorisation du taux de vacation qui est indécent. Travailler à 8/9 euros de l'heure pour risquer sa vie, les nuits, les week-ends et les jours fériés, c'est inadmissible." Autant de points qui seront évoqués le 14 octobre prochain à l'occasion d'une réunion entre les acteurs de la sécurité civile et Emmanuel Macron.

"Si jamais des pompiers professionnels ou volontaires devaient enregistrer des décès dans leurs rangs, il faudrait qu'il en porte la responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, on ne savait pas. Les feux, les inondations, les catastrophes naturelles se multiplient. Le président de la République doit prendre des mesures à la hauteur de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui."