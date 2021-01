Nicolas Nobis, l'unique chef étoilé en Mayenne : "c'est dommage d'être tout seul"

"Oui, il y a toujours du stress avant la parution, on est dedans, dans notre boulot. On attend ce moment car c'est une reconnaissance du travail pour toute l'équipe" explique Nicolas Nobis, invité de l'émission de Pascal Fouchet ce mardi matin sur France Bleu Mayenne.

Hier, lundi 18 janvier, le chef et le patron de l'Eveil des Sens, à Mayenne, a donc appris qu'il conservait son étoile au Guide Michelin, récompense qu'il avait obtenue en 2011 : "La décoration sobre et épurée du restaurant fait la part belle au bois. Même parti-pris de simplicité et de naturel dans la cuisine du chef qui aime travailler les plantes (hysope, verveine...) et les légumes des producteurs mayennais. Ses cuissons et ses assaisonnements précis achèvent de (r)éveiller les papilles et les sens des convives" peut-on lire sur le site du célèbre guide.

Encore une fois, et on peut le regretter, Nicolas Nobis est le seul chef à avoir réussi à plaire aux inspecteurs du Guide Michelin, une situation de monopole qui ne lui convient pas : "c'est un peu dommage que je sois tout seul. Si on était plusieurs étoilés, ça permettrait de mieux faire découvrir la gastronomie de notre territoire. La clientèle Michelin ne se déplace pas forcément que pour un seul établissement mais pour plusieurs. Les gens cherchent des régions où il y a déjà plusieurs étoilés".

Une deuxième étoile dans les années à venir ? "je ne mets pas la pression. On fait ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Je ne m'amuse pas à faire des choses que je serais incapable de faire" confie modestement le chef de l'Eveil des Sens qui travaille essentiellement avec des producteurs mayennais : "nous sommes l'un des restaurants étoilés les plus abordables du Michelin".