Nicolas Sarkozy assistera à une séance d'entraînement de la Berrichonne Football

On le sait passionné de football et supporter du Paris Saint-Germain. Nicolas Sarkozy va donc joindre l'utile à l'agréable lors de sa venue à Châteauroux pour la dédicace de son dernier livre et la remise de la Légion d'honneur au maire Gil Avérous. Mardi 12 octobre, l'ancien président de la République va assister à l'entraînement des joueurs de la Berrichonne Football. Une séance spécialement déplacée au stade Gaston-Petit. Décidément, les footballeurs castelroussins reçoivent plusieurs visites officielles puisqu'ils disputeront la 10ème journée de National contre Concarneau sous les yeux du prince saoudien Abdullah bin Mosaad, propriétaire de la Berri.

Le programme complet de Nicolas Sarkozy est connu. Il est attendu dès 15 heures à la librairie Arcanes pour une séance de dédicaces de son dernier livre "Promenades". Et c'est à 17 heures, au couvent des Cordeliers, que Nicolas Sarkozy remettra les insignes de la légion d’honneur à Gil Avérous.