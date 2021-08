À Nieul-sur-Mer et à L'Houmeau, les mairies proposent depuis la mi-juin des diagnostics et des aides financières pour la mise en place de protections individuelles. Cela fonctionne pour les habitats individuels mais aussi pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Nieul-sur-Mer : diagnostics gratuits et aides financières contre les risques d'inondations

Depuis la tempête Xynthia en 2010, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle est très vigilante concernant les risques d'inondations. À Nieul-sur-Mer et à L'Houmeau, les mairies ont préféré des protections individuelles à une digue. Elles proposent depuis la mi-juin des diagnostics et des aides financières pour la réalisation de travaux d'aménagement. Cela fonctionne pour les habitats individuels, mais aussi pour les entreprises de moins de 20 salariés.

400 propriétés potentiellement inondables sur la commune de Nieul-sur-Mer

À Nieul-sur-Mer, 75 personnes se sont déjà inscrites pour faire diagnostiquer le risque de submersion de leur habitat. Isabelle Maurin est l'une d'entre elles. Propriétaire de son logement depuis peu, elle profite de travaux d'aménagement pour le faire diagnostiquer. Pour elle, il vaut mieux anticiper plutôt que de devoir refaire des modifications dans quelques années.

La montée potentielle des eaux est mesurée en ajoutant 20 centimètres en plus que lors des inondations de 2010, et en fonction de l'altitude précise des habitats. © Radio France - Héloïse Décarre

Les diagnostics sont basés sur une montée des eaux plus importantes que lors des précédentes inondations. On appelle cela la cote Xynthia +20. Le principe : on rajoute 20 centimètres aux mesures des inondations provoquées par la tempête Xynthia, afin d'estimer les prochains dégâts possibles en cas de nouvelle inondation.

"Une simulation de Xynthia plus 20 centimètres a permis de voir qu'il y avait 400 propriétés impactées par la submersion marine jusque dans le centre-bourg de Nieul", selon Patrick Philbert, adjoint à l'urbanisme de la mairie de Nieul-sur-Mer.

Charlotte Jacques est cheffe de projet en prévention des inondations à l'UNIMA, l'Union des Marais de Charente-Maritime. Son entreprise a été mandatée par la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour réaliser les diagnostics. Chez Isabelle Maurin, elle préconise uniquement la mise en place d'un batardeau, une planche en aluminium placée dans des glissières sur l'encadrement de la porte d'entrée, permettant d'empêcher les arrivées d'eau.

Des aides financières jusqu'à 20 000 euros

Si, comme chez Isabelle Maurin, des travaux sont nécessaires, les administrés peuvent recevoir des subventions : jusqu'à 10% de la valeur de leur bien, plafonnés à 20 000 euros.

Les diagnostics sont entièrement gratuits. Pour prendre rendez-vous, il faut contacter l'UNIMA : ses coordonnées sont disponibles sur le site de la mairie de Nieul. Les visites auront lieu jusqu'au 31 décembre 2022.