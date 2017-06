CCRB : Nikola Antic s'en va, Cédric Heitz arrive

Après sept saisons comme entraîneur du club de basket marnais, Nikola Antic quitte son poste. "Il a marqué l'histoire du club", dit le CCRB dans un communiqué. Son successeur n'est autre que l'actuel entraîneur de l'Etoile de Charleville, Cédric Heitz.

Un peu plus de deux semaines après la fin de la saison de Pro A, le Champagne Châlons Reims Basket se sépare de son entraîneur Nikola Antic. C'est Cédric Heitz, en provenance de Charleville-Mézières, qui le remplace. Il a signé pour deux saisons avec le club marnais.

Nikola Antic, entraîneur depuis la création du CCRB

C'est par un communiqué envoyé mercredi à la presse et intitulé "Merci pour ces 7 saisons", que les dirigeants du CCRB ont annoncé le départ de Nikola Antic. Arrivé en fin de contrat, le Monténégrin n'a pas trouvé d'accord pour le renouveler. Il y a 15 jours, le président du club Michel Gobillot, lui a fait une offre pour qu'il reste une saison de plus, mais visiblement les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente. "Il a marqué l'histoire du CCRB comme coach et l'homme laissera également un excellent souvenir", dit simplement le communiqué de presse.

C'est en 2010 que Nikola Antic prend la tête de l'équipe de basket marnaise. Arrivé en provenance de l'Etoile de Charleville, il "met en place un basket de qualité avec un jeu collectif pointu", écrit le club. D'abord en Pro B, pendant quatre ans durant lesquelles le CCRB atteindra les play-offs à trois reprises, allant même jusqu'en finale en 2013. Les trois saisons suivantes, c'est en Pro A que Nikola Antic et ses joueurs poursuivent leur route, jusqu'à cette 11ème place en 2014-2015. "Sous l'ère Antic", poursuit le communiqué de presse, "le CCRB a joué 276 rencontres officielles avec 54% de victoires".

Cédric Heitz, nouveau coach des Marnais

Tout comme Nikola Antic en son temps, c'est des Ardennes qu'arrive le nouvel entraîneur choisi par les dirigeants du CCRB. Cédric Heitz, un Mulhousien de 43 ans, entraîne l'Etoile de Charleville depuis quatre saisons. C'est sous ses ordres que l'équipe ardennaise obtient sa montée en Pro B en 2014. Trois ans plus tard, le club réalise même la plus belle saison de son histoire en terminant 5ème de la saison régulière, avant de chuter en 1/4 de finale des play-offs face à Nantes. Une performance qui lui vaut d'être élu "meilleur entraîneur de Pro B 2017" et d'être nommé assistant de la sélection étrangère au All-Star Game LNB.

Cédric Heitz s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Champagne Châlons Reims Basket. Dans un communiqué, le club précise qu'il aura pour objectif "de jouer les places de 11 à 13. Cependant le CCRB abordera sa 4ème saison de Pro A en compétiteur, pour gagner le plus de matches possibles sans se mettre de limites".